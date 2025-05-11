Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

Три человека пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, возгорание началось накануне вечером. Уточняется, что загорелись две нефтегазовые скважины. В результате горения одна вышка разрушена. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.