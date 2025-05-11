Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

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На основе имеющихся доказательств Польша обвиняет российские спецслужбы в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. Об этом заявил министр юстиции страны Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк.
«На основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами. Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками», — говорится в заявлении.
Политики заявили, что организация преступления была осуществлена лицом, находящимся в России. Некоторые из преступников уже задержаны.
При этом ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предположил, что в поджогах по всей стране могут быть замешаны не российские, а украинские спецслужбы.
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Иван Мусатов