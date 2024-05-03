В РФ ответили на обвинения НАТО

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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что НАТО может обвинять РФ в проведении злонамеренных акций для того, чтобы оправдать свои будущие агрессивные действия против страны. Об этом пишет «Лента.ру».
Она считает маловероятным то, что у альянса есть доказательства, уличающие РФ. По её словам, в НАТО что-то готовят и хотят оправдать свои агрессивные действия. Депутат предположила, что будет что-то на Олимпиаде, а также Журова напомнила слова окружения президента Украины о планах разбомбить Крымский мост. По ее мнению, в НАТО не хотели бы совершать прямых атак против России.
Ранее НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления. В данном заявлении страны Альянса выразили готовность к защите от нападений и гибридной войны.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией.
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Дарья Осипова