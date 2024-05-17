В РФ ответили на требование Зеленского гарантий ядерной безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский, прося у Запада гарантий ядерной безопасности, показывает непоследовательность, пишет «Лента.ру».
Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Чепа. Как напомнил Чепа, Зеленский говорил о создании грязной бомбы, и в этом случае странно говорить о гарантиях ядерной безопасности для страны.
Политик призвал Зеленского к последовательности и удивился подобным заявлениям президента Незалежной, подчеркнув, что их очень сложно комментировать.
Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии ядерной безопасности от западных стран.
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Политик призвал Зеленского к последовательности и удивился подобным заявлениям президента Незалежной, подчеркнув, что их очень сложно комментировать.
Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии ядерной безопасности от западных стран.
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Алёна Самарева