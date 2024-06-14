В РФ предрекли Европе проблемы из-за новых баз для поставок оружия Киеву

Фото: iStock/ffikretow
Новые военные базы НАТО для поставок оружия Украине доставят проблемы европейским странам, пишет «Лента.ру».
Такое мнение высказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя планы военного блока создать дополнительные хабы.
По его словам, это приведет к проблемам с обеспечением общеевропейской безопасности, а также усилению неоколониального господства Штатов на территории государств континентальной Европы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать новые военные базы в Польше, Румынии и Словакии. Это нужно для координации поставок оружия Украине. Так, по его словам, хабы могут стать военными целями. Будапешт не хочет в этом участвовать, поскольку боится за свою безопасность, добавил он.
Читайте также:
Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине
Финляндия сообщила о четырех самолетах РФ, нарушивших воздушное пространство
Путин заявил о разговоре с Байденом перед началом спецоперации на Украине
По его словам, это приведет к проблемам с обеспечением общеевропейской безопасности, а также усилению неоколониального господства Штатов на территории государств континентальной Европы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать новые военные базы в Польше, Румынии и Словакии. Это нужно для координации поставок оружия Украине. Так, по его словам, хабы могут стать военными целями. Будапешт не хочет в этом участвовать, поскольку боится за свою безопасность, добавил он.
Читайте также:
Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине
Финляндия сообщила о четырех самолетах РФ, нарушивших воздушное пространство
Путин заявил о разговоре с Байденом перед началом спецоперации на Украине
Алёна Самарева