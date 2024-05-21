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«Нейтральные» государства в случае участия в конференции по Украине в Швейцарии окажутся на стороне бандеровского режима, и это скажется на их отношениях с РФ.
Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он сравнил такое участие с попытками сепаратных переговоров Аллена Даллеса с нацистами в 1945 году.
По словам Медведева, ряд государств по разным причинам вынуждены откликаться на подобные приглашения для того, чтобы не портить взаимоотношения с крупными игроками. Какие-бы благие цели не ставили себе эти страны, в итоге они будут играть по правилам, установленным неонацистами в Киеве, подчеркнул Медведев.
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Алёна Самарева