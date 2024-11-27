В РФ продолжается работа по постановке на дежурство ракетного комплекса «Сармат»

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В России активно проводится работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат». Об этом говорится в статье командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева для научно-методического журнала МО РФ «Вестник военного образования».
«Сегодня в РВСН введены в боевой состав ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" и "Авангард", продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат"», — говорится в материале.
РС-28 «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, оснащённый тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
В статье отмечается, что выполнение госпрограммы положительно повлияло на обеспечение устойчивых темпов перевооружения российских ракетных полков. Таким образом, боевой состав РВСН более чем на 88% состоит из современных образцов ракетной техники.
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Элина Позднякова