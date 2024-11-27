В РФ продолжается работа по постановке на дежурство ракетного комплекса «Сармат»

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц призвал страны Европы увеличить оборонные расходы. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Палм-Бич.