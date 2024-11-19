«Сатана 2»: на что способен ракетный комплекс «Сармат», характеристики, особенности, реакция Запада

Ракетный комплекс «Сармат» (Фото: РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ)
РС-28 «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, оснащённый тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. «Радио 1» расскажет о характеристиках, особенностях и радиусе поражения ракеты.
Что такое Ракетный комплекс «Сармат»
«Сармат» — это стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с индексом РС-28, который призван заменить советский стратегический ракетный комплекс Р-36М «Воевода». «Сармат» считается самой мощной ракетой в мире, боеголовки которой очень трудно перехватить.
Первый запуск ракеты «Сармат» в рамках программы государственных испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Старт был осуществлен с космодрома «Плесецк», расположенного в Архангельской области.
Работы по созданию гиперзвукового оружия в СССР начались в середине 1980-х годов как ответ на разработку США системы ПРО в рамках программы Стратегической оборонной инициативы. Однако после распада Советского Союза данные разработки были приостановлены.
После выхода США из Договора об ограничении систем ПРО в 2002 году Россия была вынуждена возобновить работу над гиперзвуковыми технологиями.
Почему ракета «Сармат» самая мощная в мире
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» был разработан Государственным ракетным центром имени академика В. П. Макеева, расположенным в городе Миасс и входящим в состав государственной корпорации «Роскосмос».
Работы над проектом нового двигателя ПДУ-99 начались в 2013 году, а его первые успешные испытания состоялись в 2016 году. Первый полноценный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» был осуществлён в апреле 2022 года на космодроме Плесецк. В ноябре того же года ракетный комплекс Р-28 «Сармат» был официально принят на вооружение, а также начато его серийное производство.
В НАТО ракету «Воевода» называли «Сатаной», а её более современный наследник «Сармат» получил прозвище «Сатана в квадрате».
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Главные преимущества этой ракеты:
- высокая скорость старта. Это позволяет ей быстрее выходить на орбиту;
- более мощная энергетика, которая даёт возможность наносить удары с различных направлений, включая орбитальную бомбардировку;
- радиус поражения ракеты с ядерной боевой частью, включающей 10 боевых блоков индивидуального наведения, составляет около 650 тыс. км², что превосходит площадь Франции;
- каждый боевой блок может быть оснащён ядерным зарядом мощностью до 750 килотонн.
Ракетный комплекс «Сармат» (Фото: РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ)
Преимущества Ракетного комплекса «Сармат»
Одним из основных достоинств ракеты «Сармат» является возможность оснащения большим количеством боевых блоков — в 3-5 раз больше, чем у её предшественников. Каждый блок может отделяться от головной части и самостоятельно направляться к своей цели.
Вторым преимуществом «Сармата» является его дальность полета. Он способен преодолевать расстояния до 15-16 тысяч километров, в то время как конкуренты ограничены дальностью в 11-12 тысяч километров.
Третье преимущество — это непредсказуемость в полете. «Сармат» способен менять траекторию полёта в воздухе, что значительно усложняет задачу системам противовоздушной обороны, не давая им возможности заранее предсказать его маршрут.
Характеристики «Сармата»
- Стартовая масса: 208,1 тонны;
- длина: 35,5 метров;
- дальность полета: от 15 до 18 тысяч километров;
- количество боевых блоков: 10 или более;
- радиус поражения: около 650 тыс. км².
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Реакция Запада на Ракетный комплекс «Сармат»
Технологии орбитальной бомбардировки, используемые в ракете «Сармат» позволяют наносить удар по территории противника через Южный полюс. Для НАТО это стало неожиданностью, поскольку большинство систем противоракетной обороны альянса ориентированы на перехват ракет, запущенных через Северный полюс.
В июле 2022 года глава Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард отметил, что новая межконтинентальная ракета России «Сармат» является «чертовски хорошей штукой».
В сентябре 2023 года стало известно, что «Сармат» был принят на вооружение российскими ракетными войсками. Тогда аналитики из Military Watch Magazine заявили, что это значительно укрепляет стратегическое превосходство России в области ядерных вооружений. Эксперты журнала оценивают мощность одного комплекса «Сармат» как достаточную для полного уничтожения всей территории штата Техас.
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Дайана Хусинова