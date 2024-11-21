ВС РФ впервые применили РС-26 «Рубеж» на СВО: чем опасна ракета, характеристики, реакция США

РС-26 «Рубеж» (Фото: mil.ru)
Украинские СМИ утверждают, что ВС РФ якобы запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Это первый случай применения МБР в военных целях. Российская сторона эту информацию не подтверждала. О характеристиках этой ракеты и её особенностях расскажет «Радио 1».
Ракета РС-26 «Рубеж»
РС-26 «Рубеж» — это российский мобильный ракетный комплекс средней дальности, разработанный на основе РС-24 «Ярс». Его ключевая особенность — возможность обходить современные системы противоракетной обороны.
«Рубеж», как и другие современные системы вооружения, отличается высокой степенью автоматизации. Это позволяет свести к минимуму участие оператора в процессах от подготовки к запуску до выполнения боевой задачи. Такая особенность упрощает использование комплекса и сокращает время на подготовку к запуску.
Характеристики РС-26 «Рубеж»
- Дальность полёта ракеты — до 11 тысяч километров;
- дальность стрельбы — от 2 до 6 тысяч километров;
- четыре термоядерные боеголовки индивидуального наведения;
- мощность боеголовок: 150–300 килотонн;
- длина ракеты с головной частью — около 23 метров;
- диаметр ракеты — два метра;
- масса боевой нагрузки — 1000–1200 килограммов;
- дальность поражения — до 3500 километров;
- количество боевых блоков — 3–6;
Кроме того, РС-26 обладает быстрым и компактным стартом: разгонный участок ракета проходит за менее чем 5 минут. Это делает её запуск практически незаметным для европейских наземных систем НАТО. Также ракеты способны постоянно менять свою траекторию и высоту, что значительно усложняет задачу противоракетной обороны стран Запада.
РС-26 «Рубеж» (Фото: mil.ru)
Почему РС-26 «Рубеж» не применяли
В период с 2011 по 2015 год проводились испытания РС-26 «Рубеж», которые завершились успешно. Планировалось, что в 2015 году этот комплекс будет принят на вооружение 29-й гвардейской ракетной дивизии, расположенной в Иркутске. Однако этого не случилось, и в 2018 году стало известно, что «Рубеж» не вошёл в государственную программу вооружения до 2027 года из-за недостатка финансирования.
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Реакция США на РС-26 «Рубеж»
В Соединённых Штатах Америки пришли к выводу, что ракета РС-26 «Рубеж» нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Согласно этому документу, стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним радиусом действия (от 1000 до 5500 километров) и меньшим радиусом (от 500 до 1000 километров). Более того, участники соглашения обязались не производить, не испытывать и не развёртывать подобные ракеты в будущем.
Кроме того, новый комплекс вызывает опасения с точки зрения соблюдения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а также вызывает беспокойство у многих стран из-за своих возможностей и способности обходить современные системы противоракетной обороны.
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