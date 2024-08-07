В РФ сравнили атаку боевиков ВСУ под Курском с рейдом Пригожина

Фото: istockphoto/N-sky
Атаку со стороны боевиков ВСУ в Курской области с рейдом ЧВК «Вагнер» в июне прошлого года сравнил военный журналист Владислав Шурыгин и не увидел сходств между событиями. Об этом он заявил на «Соловьев.Live».
«Пригожинский рейд начался с района, где не было никаких следов обороны, это был наш глубокий тыл, и он по тылам, по нашим глубоким коммуникациям пошел. Во-вторых, как мы помним, что главной проблемой было то, что шли свои, это была драматичная история», — сказал Шурыгин.
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ на прилегающей к Курской области территории 6 августа. Украинские радикалы получили жесткий отпор. Российские войска действуют совместно с погранслужбой ФСБ. Как ранее заявлял командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, ситуацию нельзя считать критичной.
Читайте также:
Посол Мирошник назвал Украину загнанным шакалом
Известны новые подробности атаки Суджи со стороны ВСУ
От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой
Никита Кротов