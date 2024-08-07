От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой

Видео: Минобороны РФ
С начала СВО на Украине число тех, кто добровольно желает встать на защиту Родины кратно растет. На передовой есть возможность не только проявить себя в бою, дать отпор врагу, но и сделать военную карьеру. Однажды отправившись на фронт во время отпуска, железнодорожник по профессии решил сделать защиту страны – делом всей своей жизни.
Службу боец с позывным «Борода» начал обыкновенным рядовым штурмовиком, но за год успел себя показать. Однако важно отметить, что все начинается с детства.
И вот контракт уже подписан, а успешный штурм позиций противника приносит военнослужащему медаль «За Храбрость».
Теперь же он делится опытом с молодыми бойцами, обучая их всем премудростям военного дела, стрельбе, скрытому передвижению по лесу, основам боя, в том числе, в городе. Кроме того, подопечные «Бороды» учатся штурмовать опорники и обороняться, бороться с дронами, изучают инженерно-саперную подготовку.
Пока бойцы ВС РФ на передовой, государство обеспечивает их детей бюджетным обучением в лучших вузах РФ, выделяются специальные квоты.
Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: +7 495 990 7777
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«У отца мечта была, чтобы мы с братом военными стали. В военное училище не получилось поступить. Ну вот здесь себя показываю», — начал повествование военный на видео от Минобороны РФ.
И вот контракт уже подписан, а успешный штурм позиций противника приносит военнослужащему медаль «За Храбрость».
«Брали лесополосу, заезжали на технике. Враг применил минометы, дроны-камикадзе. В общей сложности вывели порядка 60 человек из той мясорубки. И вывел одного бойца «трехсотого» (раненого), который был посечен очень сильно. У него конечности были посечены. За это и наградили», — рассказал «Борода».
Теперь же он делится опытом с молодыми бойцами, обучая их всем премудростям военного дела, стрельбе, скрытому передвижению по лесу, основам боя, в том числе, в городе. Кроме того, подопечные «Бороды» учатся штурмовать опорники и обороняться, бороться с дронами, изучают инженерно-саперную подготовку.
Пока бойцы ВС РФ на передовой, государство обеспечивает их детей бюджетным обучением в лучших вузах РФ, выделяются специальные квоты.
«Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний», — сообщили в оборонном ведомстве.Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Количество желающих служить по контракту растет. Военнослужащим производят единовременные выплаты и обеспечивают льготами. Государство способно охранить армию, также, как и армия способна охранить государство.
Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: +7 495 990 7777
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Никита Кротов