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От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой

Командир штурмовиков «Борода» рассказал, как попал в зону СВО
07 августа 2024, 15:29

Видео: Минобороны РФ

С начала СВО на Украине число тех, кто добровольно желает встать на защиту Родины кратно растет. На передовой есть возможность не только проявить себя в бою, дать отпор врагу, но и сделать военную карьеру. Однажды отправившись на фронт во время отпуска, железнодорожник по профессии решил сделать защиту страны – делом всей своей жизни.
Службу боец с позывным «Борода» начал обыкновенным рядовым штурмовиком, но за год успел себя показать. Однако важно отметить, что все начинается с детства.

«У отца мечта была, чтобы мы с братом военными стали. В военное училище не получилось поступить. Ну вот здесь себя показываю», — начал повествование военный на видео от Минобороны РФ.



И вот контракт уже подписан, а успешный штурм позиций противника приносит военнослужащему медаль «За Храбрость».

«Брали лесополосу, заезжали на технике. Враг применил минометы, дроны-камикадзе. В общей сложности вывели порядка 60 человек из той мясорубки. И вывел одного бойца «трехсотого» (раненого), который был посечен очень сильно. У него конечности были посечены. За это и наградили», — рассказал «Борода».

Теперь же он делится опытом с молодыми бойцами, обучая их всем премудростям военного дела, стрельбе, скрытому передвижению по лесу, основам боя, в том числе, в городе. Кроме того, подопечные «Бороды» учатся штурмовать опорники и обороняться, бороться с дронами, изучают инженерно-саперную подготовку.

Пока бойцы ВС РФ на передовой, государство обеспечивает их детей бюджетным обучением в лучших вузах РФ, выделяются специальные квоты.

«Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний», — сообщили в оборонном ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Количество желающих служить по контракту растет. Военнослужащим производят единовременные выплаты и обеспечивают льготами. Государство способно охранить армию, также, как и армия способна охранить государство.

Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: +7 495 990 7777

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Посол Мирошник назвал Украину загнанным шакалом
Посол Мирошник: Украина из-за неудач на поле боя является загнанным шакалом
07 августа 2024, 15:58

Фото: iStock/Tomas Ragina

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина представляет собой «‎загнанного шакала». Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени «загнанный шакал», который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права», — пояснил Мирошник.

По его словам, Киев поджимают с разных сторон на тему выхода на переговоры, поэтому сейчас Украина будет искать различные возможности для провокаций.

Он добавил, что в классическом варианте военных действий Украина проигрывает, поэтому они будут искать любые лазейки, через которые попытаются воздействовать на общественное сознание.

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Боевики применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения.

Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Известны новые подробности атаки Суджи со стороны ВСУ
Житель Суджи: боевики ВСУ били по городу при помощи минометов и РСЗО «Град»
07 августа 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ били по Судже в Курской области при помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и минометов.
Об этом сообщает RT, со ссылкой на жителя Евгения. По его словам, украинские неонацисты первый раз наносили удары по городу в течение всего дня. Собеседник уточнил, что они с семьей находились дома, обстрелы были настолько плотными, что выйти было попросту невозможно. Мужчина хочет вернуться, чтобы собрать вещи.

По заявлению президента России Владимира Путина, Киев совершил очередную провокацию на приграничье под Курском. На данный момент ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ уничтожают украинских радикалов.

Противник сделал попытку прорвать российскую оборону в минувший вторник, 6 августа.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#рсзо
#новости
#курская область
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«‎Пощады боевикам не будет»: В Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области
Сенатор Джабаров: боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область, пощады не будет
07 августа 2024, 15:10

Фото: iStock/Irina Piskova

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что события в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он сравнил нападение «бандитов» из Вооруженных сил Украины на больницу города Суджа с захватом заложников в Буденновске.

Джабаров отметил, что басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области «убивают ни в чем не повинных мирных граждан». Парламентарий резюмировал, что «‎пощады украинским террористам не будет».

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Боевики применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения. По официальным данным общее количество пострадавших в Курской области достигло 28 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина будет вбрасывать много фейков. Она добавила, что специалисты успевают отслеживать и опровергать это всё.

Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Путин: в Курской области Киев предпринял очередную масштабную провокацию
07 августа 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Об этом Путин сообщил в ходе совещания с членами правительства.
Глава российского государства отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.

Президент добавил, что после совещания правительства заслушает доклад силовых ведомств о происходящем в Курской области.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники.

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#всу
#рф
#владимир путин
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ВСУ расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации людей из Суджи
ВСУ расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации из Суджи
07 августа 2024, 14:34

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, их тела до сих пор не могут забрать из-за напряжённой ситуации в населенном пункте. Уточняется, что самые ожесточенные бои идут возле села Гончаровка.

Всего с момента начала атаки ВСУ на Курскую область погибло 6 мирных жителей.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники. Резервы ВСУ поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы и иных населенных пунктах.

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Путин лично контролирует обстановку в Курской области
#операция
#видео
#всу
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#курская область
#погибший
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Путин лично контролирует обстановку в Курской области
07 августа 2024, 14:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — сообщил Смирнов.

Он также отметил, что с обстреливаемых территорий за сутки выехали несколько тысяч человек. Для них подготовлены пункты временного размещения. Здесь есть все необходимое. Также с людьми работают психологи.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что армия России продолжает в среду, 7 августа, операцию по уничтожению подразделений ВСУ на границе в Курской области.

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#всу
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Оборона ВСУ трещит по швам на фоне успехов ВС РФ в зоне СВО
FT: оборона Украины трещит по швам на фоне успехов ВС РФ
07 августа 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Российские военные успешно и молниеносно сражаются в зоне спецоперации, они добились быстрых и значительных успехов, в то время как среди граждан Украины растет поддержка урегулирования конфликта дипломатическим путем. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).
«Украинские чиновники признают, что в обороне ВСУ «есть трещины», вероятны дальнейшие успехи ВС РФ», — указывается в материале.

Обозреватели подчеркнули, что недавние успехи российских войск застали украинских неонацистов врасплох. Кроме того, как пишут журналисты, оборона боевиков ВСУ растянута вдоль фронтовой линии за счет недавнего наступления ВС РФ на Харьков. Функционал украинских военнослужащих усложнен.

FT резюмировала, что недавняя помощь Киеву с американской стороны не дала результатов, поэтому население республики склоняется к мирному диалогу с Россией.

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#сво
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#вс рф
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Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на 90 дней
07 августа 2024, 13:57

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на следующие 90 дней. Об этом говорится на сайте Верховной рады.
Уточняется, что мобилизация и военное положение на Украине будут действовать до 9 ноября текущего года. Проекты законов украинский лидер вносил в Раду в прошлом месяце.

Последний раз действие данных законов продлевалось 9 мая этого года.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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Армия России продолжает уничтожать украинских боевиков в Курской области
МО РФ: операция по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области продолжается
07 августа 2024, 13:53

Фото: iStock/MikeMareen

Армия России продолжает в среду, 7 августа, операцию по уничтожению подразделений ВСУ на границе в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ», — сообщает министерство.

При этом уточняется, что поражение боевикам ВСУ нанесено сразу в нескольких районах Сумской области. Противник потерял порядка 260 человек живой силы, а также не менее 50 единиц боевой техники.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в оборонном ведомстве России.

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#операция
#видео
#человек
#всу
#рф
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