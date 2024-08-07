Известны новые подробности атаки Суджи со стороны ВСУ

Фото: istockphoto/Olena_Z
Боевики ВСУ били по Судже в Курской области при помощи ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и минометов.
Об этом сообщает RT, со ссылкой на жителя Евгения. По его словам, украинские неонацисты первый раз наносили удары по городу в течение всего дня. Собеседник уточнил, что они с семьей находились дома, обстрелы были настолько плотными, что выйти было попросту невозможно. Мужчина хочет вернуться, чтобы собрать вещи.
По заявлению президента России Владимира Путина, Киев совершил очередную провокацию на приграничье под Курском. На данный момент ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ уничтожают украинских радикалов.
Противник сделал попытку прорвать российскую оборону в минувший вторник, 6 августа.
Читайте также:
Дрон на кухне: спасатели рассказали, что делать, если БПЛА проник в дом
От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой
«Пощады боевикам не будет»: В Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области
По заявлению президента России Владимира Путина, Киев совершил очередную провокацию на приграничье под Курском. На данный момент ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ уничтожают украинских радикалов.
Противник сделал попытку прорвать российскую оборону в минувший вторник, 6 августа.
Читайте также:
Дрон на кухне: спасатели рассказали, что делать, если БПЛА проник в дом
От железнодорожника до командира роты: доброволец СВО рассказал о карьере на передовой
«Пощады боевикам не будет»: В Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области
Никита Кротов