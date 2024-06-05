В РГГУ предрекли смену ректора

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Александр Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что отставка может быть связана с ухудшением показателей вуза. В последние годы рейтинг понижается.
Сообщается, что пост ректора, предположительно, займет федеральный чиновник. Решение о смене руководителя будет оформлено в ближайшее время. Безбородов возглавляет российский государственный гуманитарный университет с 2018 года. Работать в вузе он начал в 1977 году.
Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий. Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.
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Сообщается, что пост ректора, предположительно, займет федеральный чиновник. Решение о смене руководителя будет оформлено в ближайшее время. Безбородов возглавляет российский государственный гуманитарный университет с 2018 года. Работать в вузе он начал в 1977 году.
Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий. Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.
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Дарья Осипова