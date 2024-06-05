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В РГГУ предрекли смену ректора

«Ведомости»: ректор РГГУ Безбородов в этом году покинет пост
05 июня 2024, 08:14
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Александр Безбородов в этом году покинет должность ректора РГГУ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что отставка может быть связана с ухудшением показателей вуза. В последние годы рейтинг понижается.

Сообщается, что пост ректора, предположительно, займет федеральный чиновник. Решение о смене руководителя будет оформлено в ближайшее время. Безбородов возглавляет российский государственный гуманитарный университет с 2018 года. Работать в вузе он начал в 1977 году.



Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий. Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.

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#губернатор
#пост
В Таиланде рассказали о формате участия в конференции по Украине
Thai PBS: Таиланд поучаствует в конференции по Украине на уровне замглавы МИД
05 июня 2024, 09:26

Фото: iStock/Three_k

Таиланд будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии на уровне замглавы МИД. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.
Отмечается, что Таиланд был приглашен на предстоящую конференцию, где государство будет представлять замглавы МИД Расс Чаличан. Согласно информации источника, Бангкок выразил поддержку всем инициативам, которые направлены на скорейшее разрешение военного противостояния на Украине.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Однако все лидеры стран СНГ отказались принимать данное предложение.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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#украина
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Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес Китая дорого обойдется Украине
05 июня 2024, 09:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву. Об этом Арьев сообщил в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе, передает РИА Новости.
Причинами такого поведения Зеленского, по мнению депутата, является его «звездная болезнь» и окружение, не позволяющее предводителю киевского режима «мыслить трезво». Арьев подчеркнул, что с КНР не следует разговаривать «хамским тоном».

Депутат добавил, что если Китай видит, что Зеленский не вполне адекватен, то это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров по любым вариантам сотрудничества.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной
Депутат Госдумы Белик назвал заявление офиса Зеленского явкой с повинной
05 июня 2024, 08:35

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что заявление офиса Владимира Зеленского об отсутствии «красных линий» в конфликте на Украине является явкой с повинной. Об этом пишет РИА Новости.
«По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине», — сказал он журналистам.

Белик отметил, что именно с этого момента были отброшены в сторону международное право и договоренности.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что все «красные линии» в конфликте на Украине стерты и началась его явная эскалация.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США предупредили об угрозе теракта масштабов «Крокуса»
Глава ФБР: США грозит теракт, как в «Крокусе», из-за событий на Ближнем Востоке
05 июня 2024, 08:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава ФБР Кристофер Рей заявил, что Штатам может грозить террористическая атака, которая сравнима по масштабу с терактом в российском «Крокус Сити Холле». Об этом Рей сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, передает ТАСС.
Глава ФБР отметил, что за период его пребывания на посту директора ведомства в США было предотвращено множество терактов по всей территории государства. По словам Рея, до атаки палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года в стране уже был зафиксировал повышенный риск насилия.

Он подчеркнул, что присутствует возможность скоординированной атаки на территории Штатов со стороны террористов, которая будет похожа на трагедию в «Крокусе», что вызывает серьезные опасения.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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СМИ: состояние Байдена за закрытыми дверьми показывает признаки ухудшения
WSJ: состояние Байдена за закрытыми дверьми демонстрирует признаки ухудшения
05 июня 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля

По результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения. Об этом пишет Wall Street Journal.
Сообщается, что иногда Джо Байден действует энергично, а иногда демонстрирует незнание деталей и делает неразборчивые замечания.

Большую часть своей карьеры он пользовался репутацией хорошего переговорщика и эксперта в области юриспруденции, но за последний год мнение о его профессионализме сильно ухудшилось.

Издание отмечает, что в прошлом году, когда американский лидер вел переговоры о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей менялись каждый день. Помимо этого, в январе Джо Байден встречался с лидерами Конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины. Президент США говорил так тихо, что присутствующие с трудом могли понять его. Отмечается, что он стал заметно реже встречаться с законодателями.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов. Такое решение необходимо для безопасности американской границы. Уточняется, что данная мера носит временный характер. Ограничения будут действовать в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. В настоящее время ситуация на границе обстоит подобным образом.

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Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области
Офицер с позывным Атлет дал прогноз по тактике ВСУ в Харьковской области
05 июня 2024, 07:53

Фото: iStock/IherPhoto

Офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Атлет» заявил, что Киев подтянул на Харьковское направление резервы и теперь попытается контратаковать. Об этом пишет РИА Новости.
Военный рассказал, что группировка ведет наступление в Харьковской области с 10 мая. Противника удалось подвинуть от границы РФ более чем на 10 километров. Сейчас идут тяжелые бои за населенные пункты Липцы и Волчанск.

«Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует», — сказал офицер.

Помимо этого, он рассказал о новой тактике Вооруженных сил Украины на этом направлении. Солдаты ВСУ, по его словам, стали очень часто применять дроны. Он отметил, что «не жалеют даже на отдельных пехотинцев».

«Получается не всегда, но несколько «птичек» мы из-за этой тактики потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по противнику всем, что у нас есть», — рассказал военный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ

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На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ
Губернатор Гусев: на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте сбит БПЛА ВСУ
05 июня 2024, 07:18

Фото: iStock/e-crow

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожен БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
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Украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж
Украинские пограничники перестанут выпускать за рубеж граждан с ВНЖ в других странах
05 июня 2024, 07:08

Фото: iStock/reflection_art

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинцев, которые имеют ВНЖ в других странах, перестанут выпускать из Украины. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, запрет будет введен в связи с изменениями в законодательстве и постановлением кабмина. Он отметил, что жителей Украины с ВНЖ обяжут встать на военный учет.

«В связи с изменениями в законодательстве и соответствующим постановлением кабмина их обязывают встать на воинский учет», — рассказал Демченко.

Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что пока данный вопрос не будет урегулирован, эту категорию граждан «на основе отметок пограничники не будут выпускать за пределы страны».

Ранее сообщалось, что в результате минирования пограничниками Украины берегов реки Тисы появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались нелегально переплыть ее и покинуть страну во избежание тотальной мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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России ограничили доступ к одной из программ ООН
РБК: России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН
05 июня 2024, 06:45

Фото: istock / travelview

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями на участие в тендерах на поставку продовольствия. Об этом информирует РБК.
Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся государства как гуманитарная помощь — Москва передавала продукты на протяжении последних 20 лет и обеспечивала порядка 20% всех поставок программы.

Один из участников рынка, сотрудничавший с ООН, заявил, что трудности у поставщиков из России по тендерам программы начались в 2024 году. В материале сообщается, что со снижением количества заказов со стороны аккредитованных в ВПП российских экспортеров столкнулись, к примеру, мукомолы.

Сведенья об ограничениях для российских поставщиков в допуске к тендерам подтвердила заместитель постоянного представителя РФ при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.

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