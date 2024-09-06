В «Росатоме» не сомневаются в планах Киева захватить Курскую АЭС

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Глава «Росатома» Алексей Лихачёв не сомневается, что Киев планировать атаковать и захватить Курскую АЭС. Об этом он сообщил в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.
Также в ходе встречи Лихачёв заявил, что ожидает адекватной реакции Секретариата МАГАТЭ на недавние атаки украинских войск на Курскую АЭС.
По итогам переговоров Гроссии заявил, что атомные электростанции никогда не должны быть легитимной целью войск в вооружённом конфликте.
Кроме того, между сторонами был заключен договор о том, что в случае возникновения угрозы специалисты МАГАТЭ оперативно выедут к Курской АЭС.
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По итогам переговоров Гроссии заявил, что атомные электростанции никогда не должны быть легитимной целью войск в вооружённом конфликте.
Кроме того, между сторонами был заключен договор о том, что в случае возникновения угрозы специалисты МАГАТЭ оперативно выедут к Курской АЭС.
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Анастасия Чинкова