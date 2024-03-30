В России заявили об опасности жалоб Украины на дефицит солдат и оружия

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Жалобы Украины и ее союзников на нехватку войск и вооружений могут быть информационной кампанией, призванной подтолкнуть Россию к необдуманным действиям на линии фронта, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью газете «Известия».
«Обвала фронта мы не видим, снаряды у ВСУ остаются, беспилотников очень много. Если враг начинает жаловаться, то надо действовать особенно осторожно. Важно не просто получить преимущество по каким-то параметрам, а перехитрить, передумать противника, нанести удар там, где он не будет ожидать», – поделился рассуждениями эксперт.
Накануне, 29 марта, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о шестикратном превосходстве российских войск в артиллерии.
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Александр Климов