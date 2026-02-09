В России анонсировали создание беспилотных танков
Ростех: Россия разрабатывает беспилотные танки
В будущем танки, вероятно, будут функционировать на беспилотной основе. Россия уже ведёт разработки в этом направлении, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.
Эксперт выступил на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. По его словам, танки всегда будут оставаться грозной силой на поле боя, но необходимо совершенствовать любое вооружение с учётом современных реалий.
«Уверен, что танк был, есть и еще долго будет грозной ударной силой на поле боя. Другой вопрос, что танк, возможно, станет беспилотным и сильно изменится — работы в этом направлении ведутся во всем мире, и у нас тоже», — отметил Оздоев.World Defense Show (WDS) 2026 — это международная выставка технологий и инновационных решений в сфере обороны, которая проходит с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде. Мероприятие организовало Главное управление военной промышленности (GAMI).