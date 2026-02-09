В России анонсировали создание беспилотных танков

09 февраля 2026, 05:48

Ростех: Россия разрабатывает беспилотные танки

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В будущем танки, вероятно, будут функционировать на беспилотной основе. Россия уже ведёт разработки в этом направлении, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.





Эксперт выступил на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. По его словам, танки всегда будут оставаться грозной силой на поле боя, но необходимо совершенствовать любое вооружение с учётом современных реалий.



«Уверен, что танк был, есть и еще долго будет грозной ударной силой на поле боя. Другой вопрос, что танк, возможно, станет беспилотным и сильно изменится — работы в этом направлении ведутся во всем мире, и у нас тоже», — отметил Оздоев.