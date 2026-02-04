Стало известно, когда планируют начать поставки серийных самолетов Ту-214

04 февраля 2026, 19:07

Серийные самолеты Ту-214 планируют поставлять в 2029 году

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Представители АО «ГТЛК», авиационного холдинга S7 Group и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поставку в 2029 году 100 среднемагистральных самолетов Ту-214 для S7 Airlines. Это следует из документов, датированных 4 февраля.





Как сообщает ТАСС, документ закрепляет намерение сторон передать и принять 100 Ту-214, включая версии с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированные под модель эксплуатации S7. Согласно договоренностям, «ГТЛК» выступит финансовым партнером и заказчиком программы. S7 Group же возьмет на себя полный цикл эксплуатации самолетов.



Речь идет об инженерном сопровождении, техническом обслуживании и подготовке специалистов как летных экипажей, так и наземного персонала. Уточняется, что вместимость одного лайнера в перспективной компоновке может достигать 213 пассажиров.



