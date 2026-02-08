В Вене протестуют против сближения с НАТО

08 февраля 2026, 19:35

В центре Вены протестуют против сближения с блоком НАТО и отказа от нейтралитета

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

В центре Вены состоялась акция протеста против отхода Австрии от политики нейтралитета и сближения с НАТО.





Как пишет РИА Новости, участники прошли маршем по центру города с австрийскими флагами и баннером «Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО», несли плакаты с призывами добиваться мира без оружия и сопровождали шествие барабанами. Кроме внешнеполитической повестки, демонстранты выступили против цензуры и ограничений свободы слова, в том числе в социальных сетях, а также против цифровой идентификации и биометрического контроля.





«Мы должны проследить, чтобы эта политика, которая сейчас шаг за шагом пытается втянуть нас в армию Евросоюза, не возобладала», — сказал организатор шествий Мартин Руттер.