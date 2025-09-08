«Заговор в дурдоме»: Захарова отреагировала на заявления экс-министра Украины

08 сентября 2025, 21:03

Захарова прокомментировала заявления экс-министра Украины Кулебы

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале заявления бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.





Кулеба ранее упомянул о «советском образе мыслей», который, по его словам, распространён в стране. Захарова назвала эти заявления показательными для политики Украины после 2014 года.

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», — заявила дипломат.

