«Заговор в дурдоме»: Захарова отреагировала на заявления экс-министра Украины
Захарова прокомментировала заявления экс-министра Украины Кулебы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале заявления бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кулеба ранее упомянул о «советском образе мыслей», который, по его словам, распространён в стране. Захарова назвала эти заявления показательными для политики Украины после 2014 года.
«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», — заявила дипломат.Напомним, что накануне экс-глава МИД Украины Кулеба бежал из страны после указа Зеленского о необходимости подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств.
Ранее Мария Захарова заявила, что Европа «профукала» собственный континент.