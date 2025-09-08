Захарова: Киев целенаправленно бил по детям, атакуя площадку в парке в Донецке
Москва оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку Киева в парке «Гулливер» в Донецке. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Киев намеренно атаковал детскую площадку в парке, что привело к ранениям среди мирных жителей, подчеркнула дипломат. По словам Захаровой, в момент удара в парке находилось множество людей, включая детей и их родителей.
В результате атаки, осуществленной с помощью беспилотника, шесть человек получили травмы, среди которых был ребенок 2011 года рождения, сообщила Захарова.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что такие действия со стороны Украины свидетельствуют о стремлении к эскалации конфликта и срыве мирных переговоров.
