Захарова: Киев целенаправленно бил по детям, атакуя площадку в парке в Донецке

08 сентября 2025, 16:40

Фото: iStock/Mordolff

Москва оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку Киева в парке «Гулливер» в Донецке. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.