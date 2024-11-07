В России допустили радикальный ход Байдена

Джо Байден (Фото: РИА Новости / Стрингер)
Президент США Джо Байден до окончания срока полномойи может решиться на резкие действия, в том числе по отношению к Российскйо Федерации. Такое заявление дселал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко в разговоре с РИА Новости.
Собеседник издания напомнил, что в 2016 году, находясь в положении «хромой утки», Барак Обама пошёл на резкое обострение с Россией и выдворил 35 российских дипломатов.
Он добавил, что Дональд Трамп может начать обсжудать вопросы внешней политики до инаугурации, при этом российской стороне нужны не обещания, а твердые юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Запада.
Эксперт отметил, что РФ не нужно перемирие на Украине, а нужен полноценный мир с международно признанными границами и комплексной санацией Киева на путях демилитаризации, денацификации и федерализации.
Ранее американист объяснил, из-за чего Трамп может лишиться должности президента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — заявил Яковенко.
Он добавил, что Дональд Трамп может начать обсжудать вопросы внешней политики до инаугурации, при этом российской стороне нужны не обещания, а твердые юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Запада.
Эксперт отметил, что РФ не нужно перемирие на Украине, а нужен полноценный мир с международно признанными границами и комплексной санацией Киева на путях демилитаризации, денацификации и федерализации.
Ранее американист объяснил, из-за чего Трамп может лишиться должности президента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак