Журналист Шустер: Харрис говорила Зеленскому о неизбежном поражении перед СВО

Камала Харрис (Фото: сайт Белого дома)
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении незадолго до начала специальной военной операции.
Об этом в интервью украинскому телеканалу ТСН рассказал известный американский журналист Саймон Шустер.
По словам Шустера, во время того разговора Харрис советовала Зеленскому предпринять шаги по созданию правительства в изгнании, а также срочно начать готовить население Украины к ведению партизанской войны. Знал ли о происходящем президент Джозеф Байден, журналист не уточнил.
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«Харрис сказала ему (Зеленскому - прим. ред.), что скоро начнётся война и вы её проиграете», — передал журналист слова вице-президента США.
По словам Шустера, во время того разговора Харрис советовала Зеленскому предпринять шаги по созданию правительства в изгнании, а также срочно начать готовить население Украины к ведению партизанской войны. Знал ли о происходящем президент Джозеф Байден, журналист не уточнил.
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Александр Бойцов