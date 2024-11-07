Харрис: я признаю поражение на выборах, но не в борьбе за идеалы США

Камала Харрис (Фото: РИА Новости / Стрингер)
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что признает поражения на президентских выборах, но она отказывается признавать проигрыш в борьбе за свободу и идеалы Штатов.
«В нашей стране мы храним верность не президенту или партии, а конституции, совести и Господу. Моя верность принадлежит всем трем, поэтому хотя я говорю здесь, что признаю поражение на выборах, я не признаю поражение в борьбе, подпитывающей эту кампанию», — заявила Харрис в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне.Харрис занимает с января 2021 года пост вице-президента Соденинённых Штатов. Университет Говарда она выбрала для выступления неслучайно: Харрис в молодости окончила это высшее учебное заведение, там работал в день голосования ее избирательный штаб. Оттуда же Харрис собиралась обратиться к сторонникам с победной речью во вторник вечером.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Харрис. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак