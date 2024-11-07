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Харрис: я признаю поражение на выборах, но не в борьбе за идеалы США

Камала Харрис (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Камала Харрис (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что признает поражения на президентских выборах, но она отказывается признавать проигрыш в борьбе за свободу и идеалы Штатов.
«В нашей стране мы храним верность не президенту или партии, а конституции, совести и Господу. Моя верность принадлежит всем трем, поэтому хотя я говорю здесь, что признаю поражение на выборах, я не признаю поражение в борьбе, подпитывающей эту кампанию», — заявила Харрис в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне.
Харрис занимает с января 2021 года пост вице-президента Соденинённых Штатов. Университет Говарда она выбрала для выступления неслучайно: Харрис в молодости окончила это высшее учебное заведение, там работал в день голосования ее избирательный штаб. Оттуда же Харрис собиралась обратиться к сторонникам с победной речью во вторник вечером.



После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Харрис. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИД России высмеял выступление Харрис после проигрыша на выборах
Захарова о речи Харрис: признала поражение с экрана телесуфлера
07 ноября 2024, 02:07

Камала Харрис (Фото: официальный сайт Белого дома)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Камалы Харрис после ее поражения на выборах, написав об этом в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что Харрис произнесла прощальную речь, читая с экрана телесуфлера.

В своем обращении к сторонникам, состоявшемся в ночь на 7 ноября, Харрис признала победу Дональда Трампа и заверила, что передача власти пройдет мирно.

«Мы обязаны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой», — уточнила Харрис.
Она также поблагодарила сторонников за поддержку и заявила, что гордится своей президентской кампанией, несмотря на нежелательный исход выборов.

Харрис добавила, что признает поражение в выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки».

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#выборы
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Трамп победил: Байден и Харрис поздравили нового президента
Байден поздравил Трампа и пригласил в Белый дом для передачи полномочий
07 ноября 2024, 01:41

Джо Байден (Фото: сайт Кремля)

Президент США Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщило агентство Associated Press. Байден также пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения передачи власти.
Ранее поздравление Трампу передала его соперница на выборах, Камала Харрис. Их разговор длился несколько минут. Источник AP сообщил, Харрис подчеркнула важность мирного транзита власти.

Ожидается, что Байден выступит с обращением к населению в четверг, а Харрис также намерена обратиться к своим сторонникам в ближайшие часы.

На прошедших выборах Трамп получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, в то время как у Харрис менее 230 голосов. Окончательное утверждение результатов голосования состоится 17 декабря, а инаугурация — 20 января 2025 года.

Поздравления новому президенту уже направили бывший президент США Джордж Буш-младший, Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон, Антониу Гуттериш и Джефф Безос.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поздравления от Владимира Путина не планируются, отметив, что текущие отношения между Россией и США находятся на исторически низком уровне.

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Правящая коалиция в Германии прекратила работу
Вице-канцлер Германии Хабек объявил о распаде коалиции «Светофор»
07 ноября 2024, 00:40

Фото: iStock/macky_ch

Вице-канцлер Германии и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, представляющий партию «Зеленых», заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор» из-за цветовой символики партий.
В коалицию входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

«Это особенный день, завершающийся распадом правительства «Светофора». Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов», — отметил Хабек в беседе с журналистами в Берлине.
Он подчеркнул, что новый путь для упорядоченного проведения выборов позволит стране перейти к следующему политическому этапу.

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#выборы
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Власти Украины усилили меры по мобилизации — разрешено проникновение в жилье
Депутат Дмитрук: украинские военкоматы смогут заходить в дома призывников и ломать двери
07 ноября 2024, 00:04

Фото: iStock/LuckyBusiness

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что сотрудники военкоматов на Украине теперь могут проникать в частное жилье для поиска военнообязанных.
По его словам, разрешение касается доступа в квартиры, дома, предприятия и любой другой частной собственности.

Дмитрук утверждает, что власти дали добро на «ломать двери» при необходимости. Ограничений нет.

«Дети, инвалиды, пенсионеры — на всех плевать», — заключает депутат.
С начала всеобщей мобилизации на Украине в феврале 2022 года власти ужесточили меры, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы.

В мае 2024 года в силу вступил закон, позволяющий призвать дополнительные сотни тысяч граждан в армию. Украинское правительство также усилило ограничения для уклонистов, в то время как многие мужчины пытаются покинуть страну, несмотря на риск.

Украинские власти пока не дали официальных комментариев на это заявление.

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Более половины жителей Пуэрто-Рико выступили за присоединение к США
Nuevo Dia: В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США на правах штата
06 ноября 2024, 23:49

Фото: istock / rarrarorro

Более половины жителей Пуэрто-Рико, который официально считается зависимой от Соединённых Штатов территорией, отдали голос за полноценное вступление в состав Америки на референдуме о статусе страны. Об этом информирует газета El Nuevo Dia.
За вступление проголосовали 56,82% жителей острова, 30,85% отдали голоса за независимость и 12,33 процента выступили за сохранение нынешнего статуса «неинкорпорированной организованной территории» под управлением Штатов.

Нынешняя администрация главы государства Джо Байдена поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение, что может привести к рассмотрению результатов референдума в конгрессе.

До этого стало извтесно, что Байден ускорит поставки Украине из-за возможной смены курса США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#администрация
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#сша
#референдум
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Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии
Welt: Шольц отправил в отставку главу Минфина ФРГ Линднера
06 ноября 2024, 23:32

Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)

Канцлер Германии Олаф Шольц освободил от должности главу Минфина страны Кристиана Линднера на фоне возможного распада правящей коалиции. Об этом сообщает газета Welt, ссылаясь на собственного корреспондента.
«Шольц отправил в отставку Линднера», — пишет издание.
Вместе с этим, газета Bild со ссылкой на собственные источники проинфгормировала, что немецкий канцлер до этого отверг инициативу главы минфина о досрочных выборах.

Также этим вечером коалиция в лице Шольца, министра экономики Роберта Хабека («Зеленые») и Линднера (СвДП) собирались поднять вопрос госбюджет на 2025 год.

Ранее Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#шольц
#олаф шольц
#германия
#евросоюз
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Кандидат в еврокомиссары намерен подготовить ЕС к конфликту с Россией
Кубилюс: новый состав Еврокомиссии будет готовить ЕС к войне с РФ
06 ноября 2024, 23:18

Андрюс Кубилюс (Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий)

Новый состав Еврокомиссии, который возглавляет Урсула фон дер Ляйен, настроен на подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Такое заявление во время слушаний в Европарламенте сделал Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы и кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны, сообщает ТАСС.
«Оборона — один из главных приоритетов новой комиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», — подчеркнул Кубилюс.
Он также упомянул о необходимости максимально быстрой милитаризации ЕС, увеличении военных расходов и повышении эффективности военной индустрии. Как считает Кубилюс, крайне важно создать единый оборонный рынок ЕС. Кандидат на пост еврокомиссара также высказал мнение, что «лучшая инвестиция в оборону ЕС» — это «инвестиции в армию Украины».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оборона
#пост
#мнение
#заявление
#евросоюз
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Собчак предупредила о возможной угрозе президентства Трампа для России
Собчак: Россия рискует столкнуться с ультиматумом Трампа по Украине
06 ноября 2024, 23:17

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» выразила мнение, что Дональд Трамп после возможной победы на выборах предъявит «жесткий ультиматум» России по украинскому конфликту.
Она удивляется, почему многие в России положительно оценивают такой исход, ведь обещание Трампа «закончить войну за неделю» подразумевает давление как на Россию, так и на Украину.

По словам Собчак, российская сторона может отказаться от выполнения требований Трампа, но последствия этого шага могут быть непредсказуемыми.

Ранее The Hill предположило, что Трамп может усилить поддержку Киева и прибегнуть к «разрушительной экономической войне» против России, чтобы положить конец конфликту.

Издание отметило, что он также может заставить украинское руководство согласиться на переговоры, используя американскую помощь как рычаг влияния.

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Захарова с иронией предложила Зеленскому полететь на Марс после его слов о Трампе
06 ноября 2024, 22:28

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией предложила Владимиру Зеленскому пообщаться с американским предпринимателем и основателем «Space X» Илоном Маском о полете на Марс.
Так отреагировала Мария Захарова, когда Владимир Зеленский вспомнил обсуждение своего так называемого «плана победы» с кандидатом в президенты Соединённых Штатов Америки от республиканцев Дональдом Трампом.

«А с Илоном Маском свой полёт на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», — спросила Захарова.

Ранее Мария Захарова с иронией отреагировала на поздравление Зеленского Трампу после победы на выборах в президенты США. Она отметила, что «ласковое дитя двух мамок сосёт». Представитель МИД РФ в ироничной форме напомнила Зеленскому о связях украинской нефтегазовой компании «Burisma» со связями с близкими 46-го президента США Джо Байдена.

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