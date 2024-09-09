В России могут появиться выплаты многодетным семьям ко Дню семьи

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В России может появиться ежегодная премия многодетным семьям, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос до 1 декабря.
Глава государства выдвинул перечень поручений кабмину по итогам встречи с семьями, вышедшими в финал Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное». Данный список представлен на сайте Кремля.
Ответственным за рассмотрение проекта назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов сообщил, что при введении налогового вычета для семей следует опираться на статус многодетной семьи.
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Ответственным за рассмотрение проекта назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов сообщил, что при введении налогового вычета для семей следует опираться на статус многодетной семьи.
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Анастасия Чинкова