В России напомнили о ядерном ударе на фоне ультиматума Трампа
Политолог Сергей Марков вспомнил о ядерном ударе США по японскому городу Нагасаки в преддверии истечения срока ультиматума американского президента Дональда Трампа 8 августа. Соответствующий пост эксперт опубликовал в своём Telegram-канале.
Политолог отметил, что Россия узнает о дальнейших действиях Трампа после истечения срока ультиматума уже 9-го августа. И по совпадению, именно в этот день 80 лет назад США ударили ядерной бомбой по Нагасаки.
При этом Марков не уточнил, имел ли он в виду, что Вашингтон может нанести ядерный удар по территории России.
Напомним, что 9 августа 1945 года японский город Нагасаки подвергся ядерной бомбардировке. Это был один из двух исключительных в истории человечества случаев боевого применения ядерного вооружения. Удар был нанесён американскими войсками на завершающем этапе Второй мировой войны.
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