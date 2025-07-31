В России напомнили о ядерном ударе на фоне ультиматума Трампа

31 июля 2025, 19:10

Политолог Марков вспомнил о ядерном ударе по Нагасаки после ультиматума Трампа

Фото: iStock/AlexLMX

Политолог Сергей Марков вспомнил о ядерном ударе США по японскому городу Нагасаки в преддверии истечения срока ультиматума американского президента Дональда Трампа 8 августа. Соответствующий пост эксперт опубликовал в своём Telegram-канале.