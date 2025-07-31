Стало известно, что Трамп может предложить РФ вместо ультиматумов

31 июля 2025, 12:58

Politico: Дональд Трамп может предложить России разрушающую барьеры ЕС кувалду

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Кувалду, которая разрушит экономические барьеры Евросоюза (ЕС), может предложить России президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Politico.





Обозреватели пояснили, что несмотря на ужесточение риторики по отношению к Москве, хозяин Белого дома может пойти на огромные уступки своему российскому коллеге Владимиру Путину. Такого поворота событий опасаются на восточной окраине ЕС, говорится в публикации.





«На восточной окраине ЕС растет опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвет торговлю (торговое соглашение между США и ЕС — Прим.ред), предложив российскому президенту огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" в обмен на прекращение войны...» — пишет издание.

