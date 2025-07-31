Стало известно, что Трамп может предложить РФ вместо ультиматумов
Politico: Дональд Трамп может предложить России разрушающую барьеры ЕС кувалду
Кувалду, которая разрушит экономические барьеры Евросоюза (ЕС), может предложить России президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Politico.
Обозреватели пояснили, что несмотря на ужесточение риторики по отношению к Москве, хозяин Белого дома может пойти на огромные уступки своему российскому коллеге Владимиру Путину. Такого поворота событий опасаются на восточной окраине ЕС, говорится в публикации.
«На восточной окраине ЕС растет опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвет торговлю (торговое соглашение между США и ЕС — Прим.ред), предложив российскому президенту огромные уступки и "колоссальные экономические сделки" в обмен на прекращение войны...» — пишет издание.Во вторник президент США сократил 50-дневный срок для урегулирования на Украине до десяти дней. Перед этим Трамп грозился ввести пошлины в 100% для РФ, если конфликт не будет урегулирован за 50 дней.