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В России назвали правительство Афганистана неинклюзивным

Кабулов: в Афганистане отсутствует инклюзивное правительство
05 октября 2024, 03:12
Фото: iStock/Belyay

Фото: iStock/Belyay

Движению «Талибану»* необходимо сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил специальный представитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов, передают «Известия».
«Пока нет, это впереди», – цитирует дипломата издание.

Кабулов подчеркнул, что Москва неоднократно указывала талибам на необходимость выполнения этих условий, чтобы их организацию признали легитимной силой в Афганистане.



Осенью 2021 года талибы пообещали сделать афганское правительство более инклюзивным за счет включения в состав представителей многих национальностей, включая пуштунов, узбеков и таджиков.

Ранее Замир Кабулов заявил, что вопрос о правах женщин – это внутренняя проблема Афганистана, поэтому он не стоит на повестке дня российско-афганских отношений.

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#афганистан
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#правительство
#москва
Ирландия отказалась выводить миротворцев из Ливана после запроса Израиля
05 октября 2024, 02:47

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Ирландские власти отказались выводить миротворческие войска с территории Ливана, игнорируя требования Израиля. Об этом газете Irish Times сообщили источники.
По словам собеседника издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила соответствующий запрос командованию Временных сил ООН в Ливане (UNFIL). Тель-Авив также направил запрос во все страны, имеющие миротворцев на ливанской территории.

Правительство Ирландии ответило отказом на просьбу Израиля. Дублин объяснил свое решение тем, что передвижение войск UNIFIL – дело ООН и местного командования.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не может с уверенностью сказать, что масштабной. войны на Ближнем Востоке удастся избежать.

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#военные
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Израиль призвал жителей пригорода Бейрута к срочной эвакуации
05 октября 2024, 02:03

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Израиль призвал к срочной эвакуации жителей южных пригородов Бейрута. С таким призывом на арабском языке выступил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в социальной сети X.
По словам Эдри, речь идет о жителях района Бурдж аль-Бараджне. По словам израильских военных, рядом с их домами находятся объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

«Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них», – сообщается в заявлении.

Накануне министр обороны Израиля заявил, что для «Хезболлы» есть «сюрпризы». Он также сказал, что движение уже понесло серьезные потери.

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#израиль
#хезболла
#цахал
#ливан
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05 октября 2024, 01:30
Путин назвал вызывающую особое уважение профессию
Путин: в труд учителей заложен созидательный смысл, он помогает людям
05 октября 2024, 01:14

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя требует особого уважения , передает РИА Новости.
Глава государства поздравил преподавателей с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», поскольку они работают на благо своего народа и страны, помогая людям найти свою профессию и свой путь.

«И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», – сказал глава государства.

По его словам, благодаря преемственности поколений Россия может уверенно двигаться вперед и совершенствовать свою систему образования.

Президент Путин ранее заявлял, что современное образование должно отвечать требованиям XXI века. В частности, необходимо строить новые здания учебных заведений, ремонтировать и обновлять существующие.

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#поздравление
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Байден оценил возможность полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке
Байден: США не могут утверждать, что крупной войны на Ближнем Востоке не будет
05 октября 2024, 00:57

Фото: istock/rrodrickbeiler

Соединенным Штатам трудно утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать. С такой оценкой выступил президент Джо Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.
По словам американского лидера, Штаты делают «многое», чтобы предотвратить эскалацию.

«В основном мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности», – подчеркнул Байден.

В то же время он сказал, что трудно «говорить о чем-либо с уверенностью сложно», потому что у Ирана есть «столь нерациональные прокси-силы» в Ливане, такие как «Хезболла» и хуситы.

Ранее сообщалось, что США планируют добиться выборов нового президента Ливана на фоне израильской операции против «Хезболлы».

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#хезболла
#ливан
#израиль
#иран
#хуситы
#сша
#джозеф байден
#война
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Зеленский высказался о вторжении в Курскую область
Зеленский: операция в Курской области организована в целях мотивации союзников
05 октября 2024, 00:29

Вторжение в Курскую область украинскими войсками была совершена для поднятия боевого духа союзников. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
Он объяснил, что целью операции в российском регионе было желание помочь западным партнерам стать «более решительными» в оказании помощи Киеву. Зеленский также хотел донести до своих партнеров необходимость усилить давление на Россию для «справедливого завершения» конфликта.

Ранее президент Украины заявил, что атака на Курскую область была проведена с целью перемещения российских войск. Он также отметил, что, по имеющимся данным, украинские войска смогли добиться желаемого результата.

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Байден выразил сомнение в мирном исходе выборов в США
Байден усомнился в мирном исходе выборов в США
04 октября 2024, 23:24

kremlin

Президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что президентские выборы пройдут мирно. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
По его словам, то, что сказал бывший президент США Дональд Трамп после своего поражения на последних выборах, было «очень опасно». Байден подчеркнул, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс не говорил, что примет любой результат голосования.

«Я уверен, что выборы будут свободными и честными. Но я не знаю, будут ли они мирными. Они [Трамп и Вэнс] даже не приняли результаты прошлых выборов. Поэтому я обеспокоен тем, что они будут делать», – сообщил президент.

Ранее Джо Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров спросил президента, не пересматривает ли он свое решение сняться с выборов и не думает ли вернуться в президентскую гонку. Байден ответил, что «вернулся».

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#джозеф байден
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#выборы
#сша
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Столтенбер рассказал, как пытался переманить советского разведчика КГБ
Бывший генсек НАТО Столтенберг пытался переманить советского разведчика КГБ
04 октября 2024, 22:31

Фото: сайт НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в юности обедал с советскими разведчиками КГБ и пытался переманить одного из них. Об этом бывший генсек рассказал в интервью Financial Times.
По словам Столтенберга, встреча с КГБ была в 80-х, когда он возглавлял Лигу рабочей молодежи Норвегии.
«Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ», — поведал бывший генеральный секретарь НАТО.

А в начале 90-х норвежская разведка предложила Столтенбергу переманить Кирилова, но разведчик отказался. Позже Столтенберг узнал, что в советской разведке ему присвоили кодовое имя «Стеклов».

Ранее сообщалось, что против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине. По мнению авторов, Столтенберг участвовал в заговоре для осуществления плана, являющегося «вирусом против мира».

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#ссср
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США рассматривают возможность введения санкций против Ирана
Байден: санкции США в отношении Ирана могут затронуть нефтяную отрасль
04 октября 2024, 21:34

Фото: iStock/Racide

Власти США рассматривают возможность введения санкций против Ирана. Об этом заявил президент страны Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
Он подчеркнул, что ограничения могут быть введены в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. При этом они могут коснуться и нефтяной отрасли Ирана.

Также американский лидер отметил, что Израиль пока не принял окончательное решение о характере ответного удара по Ирану за недавнюю атаку. При этом Иерусалиму необходимо рассмотреть альтернативы атакам по нефтяным объектам.

Ранее в этот день Иран пригрозил Израиль ответным ударом по НПЗ и газовым месторождениям в случае нападения Иерусалима на Тегеран.

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#иран
#джозеф байден
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#нефть
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