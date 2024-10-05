В России назвали правительство Афганистана неинклюзивным

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Движению «Талибану»* необходимо сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил специальный представитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов, передают «Известия».
«Пока нет, это впереди», – цитирует дипломата издание.
Кабулов подчеркнул, что Москва неоднократно указывала талибам на необходимость выполнения этих условий, чтобы их организацию признали легитимной силой в Афганистане.
Осенью 2021 года талибы пообещали сделать афганское правительство более инклюзивным за счет включения в состав представителей многих национальностей, включая пуштунов, узбеков и таджиков.
Ранее Замир Кабулов заявил, что вопрос о правах женщин – это внутренняя проблема Афганистана, поэтому он не стоит на повестке дня российско-афганских отношений.
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* запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов