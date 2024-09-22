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Отказ Украины от проведения переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году указывает на недоговороспособность киевских властей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что такое поведение Киева обусловлено тем, что он постоянно оглядывается на Запад и реализует волю стран НАТО. Самому же Альянсу урегулирование конфликта было невыгодно, поскольку он планировал сделать из Украины плацдарм. Конечно, если есть цель задействовать чужую территорию под ведение боевых действий, то никакие мирные инициативы уже не интересуют.
Также Новиков отметил, что в публичном пространстве представители Запада и НАТО могут говорить всё, что угодно, чтобы объяснить свою позицию обывателям. Таким же образом можно тщательно маскировать свои действия и пытаться предстать миротворцем.
В связи с этим, убеждён депутат, Запад продолжит подогревать конфликт на Украине и поддерживать ведение боевых действий на её территории.
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Также Новиков отметил, что в публичном пространстве представители Запада и НАТО могут говорить всё, что угодно, чтобы объяснить свою позицию обывателям. Таким же образом можно тщательно маскировать свои действия и пытаться предстать миротворцем.
В связи с этим, убеждён депутат, Запад продолжит подогревать конфликт на Украине и поддерживать ведение боевых действий на её территории.
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Анастасия Чинкова