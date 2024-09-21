В Британии допустили признание Зеленским поражения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может признать поражение Вооруженных сил (ВСУ) своей страны в конфликте с Россией и вступить с ней в переговоры, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.
«Есть еще одна возможность, и она заключается в том, что Зеленский, Ермак и остальные <…> в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действия», – допустил он.
Аналитик подчеркнул, что ВСУ понесли очень большие потери. Он также предположил, что Запад не окажет Киеву необходимой помощи. Поэтому у Украины нет другого выбора, кроме диалога с Россией и прекращения огня. По мнению Меркуриса, это решение имеет смысл.
Ранее британский эксперт заявил, что ВСУ не смогут удержать свои позиции на всей линии фронта. По мнению аналитика, конфликт подходит к концу.
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Александр Климов