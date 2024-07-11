В России назвали провокацией обращение к Белоусову живущей в США «племянницы»

Фото: сайт Кремля
Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале назвал провокацией обращение к главе Минобороны России Андрею Белоусову от якобы живущей в США «племянницы».
Как считает политолог, женщина, которая вышла на Белоусова, не является его родственницей. Марков отметил, что министр с ней незнаком.
По мнению эксперта, ситуация с «племянницей» может быть провокацией от спецслужб, которая направлена на психологическое давление. Иных подробностей Марков не привел.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине. По мнению министра, при участии советников и специалистов Североатлантического альянса готовятся диверсии для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям РФ.
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По мнению эксперта, ситуация с «племянницей» может быть провокацией от спецслужб, которая направлена на психологическое давление. Иных подробностей Марков не привел.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине. По мнению министра, при участии советников и специалистов Североатлантического альянса готовятся диверсии для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям РФ.
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Екатерина Коршунова