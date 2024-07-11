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В России назвали провокацией обращение к Белоусову живущей в США «племянницы»

Марков счел провокацией обращение к Белоусову якобы живущей в США родственницы
11 июля 2024, 09:27
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале назвал провокацией обращение к главе Минобороны России Андрею Белоусову от якобы живущей в США «племянницы».
Как считает политолог, женщина, которая вышла на Белоусова, не является его родственницей. Марков отметил, что министр с ней незнаком.

По мнению эксперта, ситуация с «племянницей» может быть провокацией от спецслужб, которая направлена на психологическое давление. Иных подробностей Марков не привел.



Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине. По мнению министра, при участии советников и специалистов Североатлантического альянса готовятся диверсии для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям РФ.

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Галузин: Москва сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО
11 июля 2024, 10:00

Фото: сайт НАТО

В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление в связи с участием Еревана в саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне.
По словам Евгения Галузина, в сфере безопасности Армения остаётся членом ОДКБ и участвует во многих двусторонних соглашениях в военной и военно-технической областях. К сожалению, вместо того чтобы конструктивно обсудить общие опасения, Ереван выбрал другой путь.

«В Армении наблюдается тенденция к усилению взаимодействия с НАТО или отдельными членами альянса. Это проявляется в различных аспектах, таких как внедрение натовских стандартов, закупка вооружений, проведение совместных учений и участие в саммитах. Всё это вызывает глубокое сожаление», — заявил Евгений Галузин.

Он отметил, что такое сотрудничество с теми, кто стремится к «стратегическому поражению» России, может серьёзно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе и нанести ущерб безопасности Армении.

«Уверен, что знающие специалисты и политики в Армении осознают возможные последствия таких неосмотрительных шагов», — добавил он.

Евгений Галузин также отметил, что попытки «усидеть на двух стульях» в экономической сфере также могут быть нереалистичными. Он привёл в пример выступление заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука на форуме «Примаковские чтения» в Москве, где он говорил о евроустремлениях Еревана в контексте его обязательств в рамках ЕАЭС.

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МИД: РФ в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
11 июля 2024, 09:59

Фото: сайт Кремля

Решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии нацелено на запугивание и нанесение ущерба безопасности России. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.
«Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договорённости и ее собирающиеся реализовывать. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась», — ответил Рябков на вопрос о возможном повторении опыта времен «холодной войны», когда подобные действия США привели к началу переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Рябкова, на сегодняшний день такие действия американской стороны в первую очередь направлены на нанесение ущерба безопасности России и не относятся к возможным переговорам по контролю над вооружениями.

Таким образом, замглавы МИД отметил, что размещение американских дальнобойных ракет в Германии является элементом запугивания.

10 июля стало известно, что Соединенные Штаты начнут размещать оружие дальнего радиуса действия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать европейским странам приверженность Вашингтона НАТО.

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Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
11 июля 2024, 08:49

Фото: iStock/RomanBabakin

Китай призывает НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран. Об этом говорится в заявлении миссии КНР при ЕС.
В заявлении миссии уточняется, что Азиатско-Тихоокеанский регион – является территорией мирного развития, «а не ареной для геополитических игр». Китай призвал Североатлантический альянс «знать свое место» и придерживаться оборонительной политики блока, не нарушая при этом мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.

Стоит отметить, что в итоговой декларации прошедшего саммита НАТО говорится, что члены блока призывают КНР к диалогу по снижению стратегических рисков. Однако при этом, по мнению государств-членов блока, Пекин продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности.

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Выяснилось возможное «наказание» для Орбана за визит в Россию
Politico: Запад готовит «наказание» для Орбана после визита в Россию
11 июля 2024, 08:17

Фото: сайт Кремля

В руководстве Европейского союза могут «ответить» на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом пишет Politico.
Издание ссылается на заявления нескольких послов Европейского союза, которые угрожали Венгрии «реальными последствиями», если венгерский политик продолжит следовать своему нынешнему курсу. В числе одной из мер может быть «бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом».

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом в четверг после завершения саммита НАТО 11 июля, в четверг.

Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.

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СВР России получила данные из Киева о поисках США альтернативы Зеленскому
11 июля 2024, 08:05

Фото: сайт Кремля

Служба внешней разведки России рассекретила шифрограмму от своего резидента в Киеве, по данным которого Вашингтон начал поиски альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом информирует журнал «Разведчик».
Отмечается, что на Западе серьезно обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине, среди украинцев нарастает недовольство из-за затянувшегося конфликта с Россией, а также усиливается недоверие к властям.

На данный момент США и Европа хотели бы, чтобы нынешний украинский лидер продолжил занимать свою должность, «так как на него завязаны схемы финансирования войны», приносящие прибыль не только Киеву, но и западным производителям оружия.

Однако Вашингтон все же ищет альтернативу Зеленскому и уже установил контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Также работа ведется с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и иными лицами.

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В США запаниковали из-за встречи БРИКС
Newsweek: встреча БРИКС в июне говорит о растущем отторжении политики США в мире
11 июля 2024, 07:51

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Международный обозреватель Адам Галлахер заявил, что встреча министров иностранных дел БРИКС и партнеров организации, которая прошла в июне, говорит о растущем недовольстве политикой США в мире. Об этом информирует Newsweek.
По мнению обозревателя, эта встреча продемонстрировала, что американская политика вызывает отторжение у все большего количества государств. Галлахер подчеркнул, что встречи БРИКС отличаются от западных конференций тем, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга.

Журналист также выделил ключевую опасность для позиций Вашингтон. По его словам, это предлагаемая объединением дедолларизация. В прошлом месяце государства БРИКС выступили за широкое использование национальных валют в торговле.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны.

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Орбан встретится с Трампом
Блумберг: Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО
11 июля 2024, 07:32

Фото: сайт Кремля

Премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в четверг после завершения саммита НАТО 11 июля, в четверг. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на собственные источники.
«Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во Флориде в четверг», — говорится в сообщении.

Венгерский премьер отправится в поместье Мар-а-Лаго после того, как завершится саммит НАТО в Вашингтоне.

Напомним, Виктор Орбан встретился с российским лидером Владимиром Путиным 5 июля. Политики обсудили кризис на Украине. После этого он отметил, что в настоящее время шансов на перемирие и начало мирных переговоров значительно больше, чем это было ранее.

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Посол Антонов прокомментировал планы США по размещению оружия в ФРГ
Посол Антонов: планы США разместить оружие в ФРГ ведут к эскалации
11 июля 2024, 06:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Планы США по размещению с 2026 года на территории Германии нового дальнобойного огнестрельного оружия могут привести к неконтролируемой эскалации, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в заявлении, сообщает Telegram-канал посольства России в США.
«Американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений», – отметил дипломат.

По словам Антонова, президент России Владимир Путин давно и неоднократно подчеркивал необходимость активных усилий не только для снижения рисков, возникающих из-за недопонимания и разногласий в сфере ракетных вооружений, но и «для сокращения дефицита доверия».

10 июля стало известно, что Соединенные Штаты начнут размещать оружие дальнего радиуса действия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать европейским странам приверженность Вашингтона НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя Североатлантический альянс будет играть координирующую роль в военных закупках, он не может гарантировать долгосрочную поддержку Украине, но сделает ее более предсказуемой и стабильной.

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СВР рассекретила планы Франции отправить своих солдат на Украину
11 июля 2024, 05:42

Фото: iStoc

Служба внешней разведки России (СВР) рассекретила полный текст доклада одного из сотрудников ведомства о подготовке к вводу французских войск на Украину в марте 2024 года. Соответствующий документ, подготовленный сотрудником СВР под псевдонимом Феликс, был опубликован в журнале «Разведчик».
Согласно документу, французские военные обеспокоены ростом числа погибших на Украине французских граждан.

«Как неофициально признают во французском министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века», – сообщает Феликс.

При этом Париж тщательно скрывает количество жертв, «перешагнувшее психологически значимый порог», а также тот факт, что французская армия задействована на Украине. Однако он добавил, что французский военный контингент, который будет направлен на Украину, все еще находится в стадии подготовки и первоначально будет насчитывать около 2 000 человек.

9 июня немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, которые могли бы присоединиться к парижской инициативе по отправке военных инструкторов на Украину.

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