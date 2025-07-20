В России назвали сроки возобновления сотрудничества с США

20 июля 2025, 11:31

Эксперт Козюлин: сотрудничество России и США возобновится после завершения СВО

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и США могут возобновить сотрудничество по целому ряду вопросов. Об этом заявил главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью URA.ru.