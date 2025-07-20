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В России назвали сроки возобновления сотрудничества с США

Эксперт Козюлин: сотрудничество России и США возобновится после завершения СВО
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и США могут возобновить сотрудничество по целому ряду вопросов. Об этом заявил главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью URA.ru.



Специалист подчеркнул, что необходимым условием для этого является завершение СВО на Украине.

Козюлин добавил, что до этого шага серьёзных российско-американских проектов ждать не следует.

Отмечается, что Москва и Вашингтон могут возобновить взаимодействие в космической, транспортной и добывающей отраслях.

Ранее на ПМЭФ-25 заявили о заинтересованности России и США во взаимовыгодном сотрудничестве. Там указали на решающее влияние глав двух государств на возможное возобновление совместных проектов.

Анастасия Чинкова

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