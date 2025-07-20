В России назвали сроки возобновления сотрудничества с США
Россия и США могут возобновить сотрудничество по целому ряду вопросов. Об этом заявил главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью URA.ru.
Специалист подчеркнул, что необходимым условием для этого является завершение СВО на Украине.
Козюлин добавил, что до этого шага серьёзных российско-американских проектов ждать не следует.
Отмечается, что Москва и Вашингтон могут возобновить взаимодействие в космической, транспортной и добывающей отраслях.
Ранее на ПМЭФ-25 заявили о заинтересованности России и США во взаимовыгодном сотрудничестве. Там указали на решающее влияние глав двух государств на возможное возобновление совместных проектов.
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