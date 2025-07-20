В США сообщили «хорошую новость» для Украины

20 июля 2025, 11:30

Кандолиза Райс считает поворотным моментом изменение позиции Трампа к Москве

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Изменение позиции президента США Дональда Трампа к Москве и своему российскому коллеге Владимиру Путину — «поворотный момент».





Об этом в воскресенье, 20 июля, пишет издание The Hill со ссылкой на бывшего американского госсекретаря Кандолизу Райс. Она считает, что «стала поворотным моментом» именно последняя неделя.





«Думаю, хорошая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, заключается в том, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению: Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он сам поймет, что дальше идти нельзя, что дальше победить невозможно», — сказала политик.

