В Германии раскрыли три плана Кремля по конфликту на Украине
В Кремле рассматривают три сценария развития отношений с Белым домом в контексте украинского конфликта. Выбор того или иного варианта напрямую зависит от действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.
Один из них предполагает, что американский лидер согласится с требованиями российского коллеги Владимира Путина, а также убедит Украину и Европу принять их. Второй основан на сокращении участия США в конфликте с переносом основной ответственности на Киев и Брюссель. Третий предусматривает возвращение Вашингтона к курсу, проводимому при администрации Джо Байдена.
В материале отмечается, что сейчас стратегия Москвы варьируется между вторым и третьим сценариями.
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