В Германии раскрыли три плана Кремля по конфликту на Украине

19 июля 2025, 18:59

Spiegel: Москва рассматривает три варианта поведения США по конфликту на Украине

Фото: iStock/sb2010

В Кремле рассматривают три сценария развития отношений с Белым домом в контексте украинского конфликта. Выбор того или иного варианта напрямую зависит от действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.