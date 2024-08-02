В России назвали условие диалога с США по контролю над вооружениями

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, при каких условиях возможен диалог между Россией и США по контролю над вооружением, передает РИА Новости.
Антонов перечислил необходимые условия для диалога с США по контролю над вооружениями, отметив, что для этого должны быть учтены интересы России.
Дипломат также призвал американских чиновников смириться с мыслью, что диалог с Москвой и одновременно нанесение «стратегического поражения» России невозможны.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия исключает даже возможность начала переговоров с США по контролю над вооружениями из-за действий Вашингтона в отношении Москвы.
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«Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно», – подчеркнул он.
Дипломат также призвал американских чиновников смириться с мыслью, что диалог с Москвой и одновременно нанесение «стратегического поражения» России невозможны.
«Пенять за "отсутствие прогресса" США могут только на себя», – резюмировал он.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия исключает даже возможность начала переговоров с США по контролю над вооружениями из-за действий Вашингтона в отношении Москвы.
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Александр Климов