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В России назвали условие возвращения замороженных активов

Депутат Чепа назвал возможным возвращение замороженных активов России
17 апреля 2024, 18:43
Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов

Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что замороженные активы России могут быть возвращены стране после заключения соглашений с Западом и мирного урегулирования по Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».
Чепа также выразил надежду на то, что российские активы удастся вернуть. По его мнению, дальнейшее развитие событий зависит от политической архитектуры мира.

Парламентарий отметил, что первое условие заключается в том, чтобы Москву услышали, при том, что сейчас этого не происходит. Также необходимо согласие западных стран с требованиями РФ по обеспечению безопасности, добавил Чепа.



Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен ​сообщила, что Вашингтон ищет способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины.

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#украина
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Собянин назначил Ефимова новым вице-мэром Москвы по строительству
17 апреля 2024, 19:20

Фото: Официальный сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сменил вице-мэра города по строительству, соответствующая информация содержится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
«Назначить Ефимова Владимира Владимировича на должность заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра Москвы, освободив от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений», — указано в тексте документа.

Также уточняется, что бывший вице-мэр по строительству города Москвы Андрей Бочкарёв освобождён от своей должности по его собственному желанию.

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#москва
#строительство
#сергей собянин
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США сделали дерзкий шаг на границе Финляндии и России
Yle: Штаты без разрешения отправили в финляндский город Ивало своих военных
17 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/Im Yeongsik

Штаты и Финляндия не согласовали решение об отправке американских военных в Ивало с местными жителями, пишет Yle.
Как сообщает издание, Саамский парламент раскритиковал власти Финляндии за то, что с жителями не обсудили соглашение DCA о сотрудничестве в области обороны Финляндии и США, а также вступлении в НАТО.

Теперь американские военные смогут беспрепятственно пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари, что разозлило местное население.

Сообщается, что документ был обнародован в декабре 2023 года. Тогда саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой выразить мнение о заключении договора со Штатами, но ответа не последовало.

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#сша
#финляндия
#россия
#военные
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Несовершеннолетним разрешат менять пол без операции
В Швеции несовершеннолетним разрешат юридически изменить пол без операции
17 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/mikdam

Шведский парламент принял закон о смене пола несовершеннолетними без проведения операции. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Закон о гендерной идентичности поддержали 234 депутата. Против выступили 94. Новый закон упрощает смену пола лицам, «ощущающим принадлежность не к тому полу, пребывающим в гендерной дисфории». Это предполагает смену персонального номера в налоговом регистре. Однако не предусматривает физического изменения пола. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.

Сейчас в стране желающий сменить пол должен быть совершеннолетним. Пройти медицинское обследование, а после получить разрешение юридического совета Социального управления. На основании нового закона будет достаточно заключения врача. В котором врач подтвердит желание лица сменить пол. Возрастная граница — 16 лет. Для несовершеннолетних будет требоваться разрешение от опекуна.

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#закон
#врач
#швеция
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Минюст РФ дополнил список нежелательных иностранных организаций
Минюст внёс «Фонд Бориса Немцова за свободу» в список нежелательных организаций
17 апреля 2024, 18:40

Фото: istock / vladj55

Минюст дополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Нежелательными признаны немецкие НПО «Фонд Бориса Немцова за свободу» и Фонд имени Фридриха Науманна за свободу. Также в список включена украинская «Общественная организация Центр Гражданских Свобод».

Отмечается, что они были включены в список нежелательных иностранных неправительственных организаций.

Ранее сообщалось, что число иностранных агентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза. По данным РИА Новости, большая часть иноагентов – физические лица, они составляют 70,6% от общего числа. На сегодняшний день в РФ насчитывается 409 человек с таким статусом, в то время как в марте 2021 года их было всего пять. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минюст рф
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«Надо выбирать Украину»: Столтенберг призвал союзников помогать Киеву в ущерб себе
Генсек НАТО призвал союзников выбирать помощь Киеву, а не собственное вооружение
17 апреля 2024, 17:59

Фото: сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов заявил, что они, делая выбор между оказанием помощи Украине и собственным вооружением, должны всегда выбирать первое.
Он подчеркнул, что Украина в настоящее время сильно нуждается в поставках вооружения, поэтому нужно оказывать ей поддержку, невзирая на выполнение целевых показателей НАТО.

В ходе встречи Столтенберг и премьер-министры обсуждали увеличение поддержки Украины в связи с тяжелой ситуацией на поле боя. В частности, речь шла о передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО).

Столтенберг выразил уверенность в том, что у союзников имеются возможности для осуществления такого рода поставок. Однако он не уточнил, какое количество систем должно быть передано ВСУ.

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#нато
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#поставки
#вооружение
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«Не смешно»: Путин упрекнул Моора за слова об оставшихся в регионе людях
Путин заступился за жителей Тюменской области, которых Моор назвал «упертыми»
17 апреля 2024, 17:45

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору на совещание с членами Правительства.
«Вы сказали «Остались самые упёртые». Не надо так о людях. Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — отметил президент.
Ранее жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке.

Орск может снова затопить. Ранее сообщалось, что в городе прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Это привело к массовой эвакуации жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тюмень
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Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал Запад защитить российские города
Шмыгаль оговорился и призвал Запад поставлять ПВО для защиты городов России
17 апреля 2024, 17:44

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль оговорился и призвал западные страны поставлять комплексы ПВО для защиты российских городов. Такое заявление он сделал в ходе выступления на Форуме американо-украинского партнёрства в Вашингтоне.
Политик быстро исправился и попросил Запад поставлять ПВО всё-таки Украине для защиты её городов и мирного населения.

Ранее пожелавшие остаться анонимными высокопоставленные офицеры ВСУ заявили, что серьёзно опасаются обрушения линии обороны уже этим летом. Это станет возможно в случае наступления российской армии, которая значительно превосходит украинскую по кадровому составу и вооружению.

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#украина
#россия
#пво
#помощь
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#защита
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Столтенберг анонсировал Совет НАТО — Украина по запросу Зеленского
Столтенберг: Зеленский запросил заседание Совета Украина — НАТО на 19 апреля
17 апреля 2024, 17:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что заседание Совета Украина - НАТО пройдет в пятницу, 19 апреля, по запросу украинского президента Владимира Зеленского. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам генсека НАТО, на встрече также будет присутствовать и Зеленский. Столтенберг отметил, что участники заседания обсудят, в том числе, вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны и снарядов.

Столтенберг поделился, что уже обсудил с лидерами Чехии, Дании и Нидерландов поставки Киеву систем ПВО и снарядов. При этом генсек не стал называть конкретную информацию о наличии у стран Альянса систем ПВО.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как Киев зависит от помощи Евросоюза и США.

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#сша
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#нато
#зеленский
#киев
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МИД ответил на публикацию WP о «секретном документе» о внешней политике России
17 апреля 2024, 16:31

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ заявили The Washington Post, что Москва намерена противостоять «агрессивным шагам», которые Запад предпринимает в развязанной им против России «гибридной войне».
Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало публикацию издания о секретном дополнении к официальной «Концепции внешней политики России». В МИДе подчеркнули, что не дают комментариев по «наличию или отсутствию внутренних документов министерства».

The Washington Post опубликовало документ, который предоставила европейская разведка, в котором министерство в том числе якобы призывает к «наступательной информационной кампании» и другим мерам против недружественных государств.

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