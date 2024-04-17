В России назвали условие возвращения замороженных активов

Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов
Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что замороженные активы России могут быть возвращены стране после заключения соглашений с Западом и мирного урегулирования по Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».
Чепа также выразил надежду на то, что российские активы удастся вернуть. По его мнению, дальнейшее развитие событий зависит от политической архитектуры мира.
Парламентарий отметил, что первое условие заключается в том, чтобы Москву услышали, при том, что сейчас этого не происходит. Также необходимо согласие западных стран с требованиями РФ по обеспечению безопасности, добавил Чепа.
Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон ищет способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины.
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Парламентарий отметил, что первое условие заключается в том, чтобы Москву услышали, при том, что сейчас этого не происходит. Также необходимо согласие западных стран с требованиями РФ по обеспечению безопасности, добавил Чепа.
Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон ищет способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины.
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Екатерина Коршунова