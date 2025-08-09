На Западе рассказали, как Путин «играл на опережение» с Трампом

09 августа 2025, 17:33

Христофору: Путин не оставил Трампу выбора в вопросе урегулирования на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предоставил американскому лидеру Дональду Трампу единственный выход — заключить соглашение по Украине. Так пишет кипрский журналист Алекс Христофору в своём посте в соцсетях.