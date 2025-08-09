На Западе рассказали, как Путин «играл на опережение» с Трампом
Президент России Владимир Путин предоставил американскому лидеру Дональду Трампу единственный выход — заключить соглашение по Украине. Так пишет кипрский журналист Алекс Христофору в своём посте в соцсетях.
По его словам, Путин «играл на опережение», рассчитывая, что когда иссякнут все возможности для разгрома России, у Трампа не останется иного варианта, кроме как вернуться к событиям 12 февраля 2025 года и направить Уиткоффа в Москву для подписания сделки.
Христофору добавляет, что на протяжении шести месяцев Путин сохранял хладнокровие, в то время как Трамп выражал разочарование и гнев, а российские вооружённые силы уничтожали поставки НАТО, создавая на фронте условия, в которых один решающий удар мог бы нарушить множество ключевых позиций украинской обороны.
Ранее испанская газета El Mundo сообщала о тревоге ЕС в связи с предстоящей встречей Путина и Трампа; по данным издания, европейские страны вновь не намерены участвовать в переговорах по урегулированию конфликта.
Читайте также: