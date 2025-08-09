Bild: Уиткофф неверно интерпретировал предложение Путина в преддверии саммита
Спецпосланник США Стив Уиткофф мог неверно понять суть мирных инициатив президента России Владимира Путина, выдвинутых накануне ожидаемого саммита. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Отмечается, что в рамках предполагаемого соглашения Москва предлагала лишь «частичное прекращение огня», включая отказ от ударов по объектам энергетики и крупным тыловым городам Украины, но «не полное завершение боевых действий».
Также Уиткофф неверно понял требование Москвы о «мирном выводе» украинцев из Херсонской и Запорожской областей. Политик якобы расценил это как предложение о выводе российских войск с этих территорий.
В украинском правительстве раскритиковали интерпретацию Уиткоффа. Один из представителей заявил Bild, что спецпосланник Трампа «не знает, о чём говорит».
