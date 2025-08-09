Bild: Уиткофф неверно интерпретировал предложение Путина в преддверии саммита

09 августа 2025, 17:02

Владимир Путин и Стив Уиткофф (фото: kremlin.ru)

Спецпосланник США Стив Уиткофф мог неверно понять суть мирных инициатив президента России Владимира Путина, выдвинутых накануне ожидаемого саммита. Об этом пишет немецкое издание Bild.