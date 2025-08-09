Не понравится: в Киеве высказались о будущей встрече Путина и Трампа

09 августа 2025, 15:22

Нардеп Железняк: Украине не понравятся итоги саммита Путина и Трампа на Аляске

Фото: istockphoto/Multipedia

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в соцсетях опроверг слухи немецкого таблоида Bild о якобы «недопонимании» между США и Россией накануне саммита на Аляске.





По его словам, ключевые положения соглашения между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным уже согласованы, и украинцам такие результаты вряд ли понравятся. Комментируя версию о том, что спецпосланник США Стивен Уиткофф мог неверно истолковать слова Путина, Железняк назвал её неправдоподобной.





«Не похоже на правду, что кто‑то там кого‑то неправильно понял. Если публично объявили дату и место встречи — 15 августа на Аляске — значит, до этого все позиции многократно были уточнены», — заявил нардеп.