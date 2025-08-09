Не понравится: в Киеве высказались о будущей встрече Путина и Трампа
Нардеп Железняк: Украине не понравятся итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в соцсетях опроверг слухи немецкого таблоида Bild о якобы «недопонимании» между США и Россией накануне саммита на Аляске.
По его словам, ключевые положения соглашения между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным уже согласованы, и украинцам такие результаты вряд ли понравятся. Комментируя версию о том, что спецпосланник США Стивен Уиткофф мог неверно истолковать слова Путина, Железняк назвал её неправдоподобной.
«Не похоже на правду, что кто‑то там кого‑то неправильно понял. Если публично объявили дату и место встречи — 15 августа на Аляске — значит, до этого все позиции многократно были уточнены», — заявил нардеп.
Он также предостерёг, что итоги переговоров, достигнутые без участия Украины, вряд ли устроят украинцев, что, по его словам, подтвердило утреннее заявление Владимира Зеленского, отвергнувшего предполагаемый план Трампа.
Напомним, ранее сам Дональд Трамп публично заявил, что мирное соглашение может предусматривать «некоторый обмен территориями на благо обеих сторон».