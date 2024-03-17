В России обратили внимание на тоталитарные тенденции Евросоюза

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в ЕС «набирают обороты», заявил Ульянов в своем Telegram-канале.
Ульянов подчеркнул, что тоталитарные тенденции впервые проявились в странах Балтии.
Дипломат добавил, что голосующие россияне «рискуют подвергнуться репрессиям», но Запад на это не реагирует.
Ранее Министерство иностранных дел России предупредило, что россияне в странах Балтии будут голосовать на выборах президента РФ. Затем министерство запретило въезд в страну 347 гражданским лицам из стран Балтии, мотивируя это антироссийским поведением.
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«Российским гражданам пытаются помешать принять участие в выборах президента Российской Федерации», – подчеркнул он.
«Полная тишина на Западе», – резюмировал он.
Ранее Министерство иностранных дел России предупредило, что россияне в странах Балтии будут голосовать на выборах президента РФ. Затем министерство запретило въезд в страну 347 гражданским лицам из стран Балтии, мотивируя это антироссийским поведением.
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Александр Климов