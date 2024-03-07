В России охарактеризовали как вызов появление авиации НАТО над Черным морем

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Депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор в запасе Леонид Ивлев назвал появление истребителей стран НАТО над Черным морем «вызовом», передает РИА Новости.
Ивлев считает, что это проверка России на «слабость»
По его словам, количество таких полетов будет расти. Он призвал учитывать это при проведении боевых операций.
Депутат также добавил, что появление истребителей стран Североатлантического альянса над Черным морем приведет к провалу.
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«Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима», – отметил он.
Депутат также добавил, что появление истребителей стран Североатлантического альянса над Черным морем приведет к провалу.
«Наши летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России и если надо – выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов», – заключил Ивлев.
Ранее в Европе предупредили о намерении Альянса спровоцировать Россию и начать войну.
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Александр Климов