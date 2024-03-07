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В России охарактеризовали как вызов появление авиации НАТО над Черным морем

Депутат Ивлев: появление авиации НАТО над Черным морем представляет собой вызов
07 марта 2024, 03:04
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Депутат Государственной Думы от крымского региона, генерал-майор в запасе Леонид Ивлев назвал появление истребителей стран НАТО над Черным морем «вызовом», передает РИА Новости.
Ивлев считает, что это проверка России на «слабость»

«Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима», – отметил он.


По его словам, количество таких полетов будет расти. Он призвал учитывать это при проведении боевых операций.

Депутат также добавил, что появление истребителей стран Североатлантического альянса над Черным морем приведет к провалу.

«Наши летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России и если надо – выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов», – заключил Ивлев.

Ранее в Европе предупредили о намерении Альянса спровоцировать Россию и начать войну.

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#россия
#нато
#авиация
#чёрное море
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США и Европу обвинили в провоцировании ядерной войны
Экс-разведчик Чехии Пелз раскритиковал США и ЕС за провоцирование ядерной войны
07 марта 2024, 03:48

Фото: iStock/SurkovDimitri

Бывший глава чешской военной разведки генерал Петр Пелз в интервью радиостанции Radio Universum обвинил США и Европу в разжигании ядерной войны.
По его мнению, действия США и Европы против России и агрессивные заявления западных политиков приближают мир к ядерной войне.

«Некоторые уже несколько лет во всеуслышание объявляют, что их цель – ослабить Россию, уничтожить ее как государство, раздробить ее на несколько маленьких государств», – сказал он.

По его словам, это угрожает самому существованию России как государства.

Пелз считает, что раз западные политики делают такие заявления, то вполне естественно, что Москва поднимает вопрос о защите государства любыми средствами. Он отметил, что вооруженные силы России превосходят войска западных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война способна поставить на грань уничтожения все человечество.

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#россия
#сша
#европа
#чехия
#ядерное оружие
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Путин заявил, что духовное объединение русских и украинцев неизбежно
Путин: Духовное объединение русских и украинцев неизбежно произойдет
07 марта 2024, 03:14

Фото: iStock/3dmitry

Выступая на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), президент России Владимир Путин выразил уверенность, что духовное единение россиян и украинцев в будущем неизбежно, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что для этого необходимо искоренить национализм в республике.

По словам Путина, чтобы достичь примирения двух сторон, необходимо устранить факторы, которые этому мешают.

«А мешают этому самые отвратительные проявления [радикального] национализма. Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – объяснил российский лидер.

Ранее Владимир Путин рассказал о самых надежных союзниках России.

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#россия
#украина
#президент
#владимир путин
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В Крыму заявили о киевском психозе
В Крыму подвергли критике создание Киевом крымской военной администрации
07 марта 2024, 02:55

Фото: iStock/possum1961

Создание украинскими властями военной администрации Крыма похоже на психоз, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии Иван Шонус РИА Новости.
Ранее украинские СМИ сообщили,
что законопроект о создании военного администрации в Крыму и Севастополе одобрен Киевом.

«Позиция украинского кабмина – виртуальное управление. Налицо явный психоз – грубое искажение реальности. Такое лечить надо», – отметил Шонус.

По его словам, подобные заявления направлены на то, чтобы продолжать информировать украинскую общественность о якобы совершенных преступлениях и захваченных территориях.

Ранее Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.

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#крым
#киев
#украина
#россия
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Роберт Фицо заявил об ухудшении чешско-словацких отношений из-за Украины
ТАСС: Премьер Словакии Фицо считает, что отношения Чехии и Словакии под угрозой
07 марта 2024, 02:32

Фото: iStock/Golden_Brown

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что правительство соседней Чехии поставило под угрозу отношения двух стран только лишь из-за того, что Братислава хочет мира, в то время как Прага заинтересована в продолжении конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение Фицо в соцсетях к своему чешскому коллеге Петру Фиале.
Выступление главы словацкого правительства подобным образом связано с решением правительства Чехии отказаться от совместных заседаний с кабмином Словакии.

Ранее Роберт Фицо заявил, что на парижской конференции по Украине царила военная атмосфера, и он не услышал ни одного слова о мире. Он также подтвердил, что некоторые страны ЕС готовы отправить своих солдат на Украину. Однако есть и те, которые никогда на это не пойдут, в том числе и Словакия, уточнил Фицо.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел несколько недель назад объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах — таких, как США, Швеция, Германия и другие.

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#чехия
#словакия
#украина
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В Вашингтоне приняли проект частичного финансирования правительства страны
Конгресс США принял проект о финансировании правительства страны
07 марта 2024, 01:56

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства страны, подтверждается результатами голосования, передает ТАСС.
За проект проголосовали 339 законодателей. Восемьдесят пять членов палаты выступили против.

Законопроект предусматривает выделение средств различным министерствам и ведомствам по ряду направлений, включая сельское хозяйство, торговлю и науку. Срок действия средств истекало в пятницу, 8 марта.

В то же время бюджеты остальных шести министерств, включая Министерство обороны, должны были быть приняты до 22 марта, чтобы избежать очередного шатдауна.

Ранее президент США Джозеф Байден подписал временный бюджет американского правительства.

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#сша
#джозеф байден
#бюджет
#конгресс сша
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Байден собрался занять у военных миллиарды для помощи ВСУ
Bloomberg: Джо Байден собирается направить Киеву $200 млрд из бюджета армии США
07 марта 2024, 01:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Соединённых Штатов Джо Байден собирается направить 200 миллионов долларов из бюджета армии США на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявило 6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на собственныеисточники.
Подобное решение может быть связано с тем, что законопроект о финансовой помощи Украине, о принятии которого Байден просил Конгресс США, находится в тупике. При этом сообщается, что киевский режим испытывает большой снарядный голод и неспособен противостоять территориальным успехам российской армии в последнее время.

Тем не менее, Bloomberg признает, что возможное финансирование «ничтожно мало» по сравнению с суммой помощи, заявленной в «подвисшем» законопроекте.

Напомним, данный законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации. 7 февраля палата представителей США отклонила его.

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#армия
#сша
#украина
#финансирование
#всу
#джозеф байден
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Путин рассказал о привлекательности БРИКС для государств мира
Владимир Путин рассказал о привлекательности БРИКС для разных стран
07 марта 2024, 01:48

Фото: iStock/wimagine

Президент России Владимир Путин рассказал о привлекательности БРИКС для стран на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передает издание «Известия».
«Сегодня это мощное, действительно серьезное объединение, магнит, который притягивает очень многие страны мира. Действительно, эти страны набирают обороты», – отметил российский лидер.

Ранее посол ЮАР в России заявил, что 25 государств ждут присоединения к БРИКС.

До этого пришедшее к власти в Аргентине правительство Харви Милея сообщило об отказе вступления в БРИКС.

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#россия
#брикс
#аргентина
#бразилия
#индия
#китай
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RTS: Президент Сенегала распустил правительство, назначив нового премьера
07 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/Rawf8

Президент Сенегала Маки Салл 6 марта распустил правительство страны и назначил новым премьер-министром бывшего главу МВД Сидики Кабу, передаёт телеканал RTS.
Бывший глава сенегальского правительства был снят с должности из-за необходимости вести предвыборную президентскую кампанию. Как заявил Маки Салл, уже в ближайшее время в африканской стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

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#выборы
#африка
#президент
#премьер-министр
#правительство
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Путин рассказал о самых надежных союзниках России
Путин: Сербы приходятся России самыми надежными союзниками на протяжении веков
07 марта 2024, 01:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) и отвечая на вопросы участников из Сербии, назвал сербов самыми надежными союзниками РФ и напомнил, что они были такими на протяжении веков, сообщает ТАСС.
«Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом», – заявил российский лидер,

Затем глава государства обратился к собеседнику из Сербии и уточнил, что он должно быть лучше информирован об особом характере российско-сербских отношений.

Участник фестиваля рассказал главе государства, что учился в Московской духовной академии, и поблагодарил его за предоставленную возможность учиться в России.

«Вы рукоположенный? Вы батюшка?» – поинтересовался у него Путин.

Мужчина ответил, что он к этому стремится.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки присоединения России к Западу не имеют смысла.

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#владимир путин
#сербия
#россия
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