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Постоянный представитель президента Российской Федерации в Республике Крым, вице-премьер правительства Крыма, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что декларация саммита по Украине является пустой, передает РИА Новости.
По словам Мурадова, коммюнике саммита в Швейцарии не дает ответов на вопросы о природе украинского конфликта.
Мурадов добавил, что встреча в Швейцарии стала «примитивной антироссийской манифестацией» украинской стороны. По его словам, представители незападных стран чувствовали себя чужаками.
Мероприятие даже не приблизилось к рассмотрению причин и сути конфликта Запада с Россией», – отметил он.
Итоговую коммюнике саммита по Украине поддержали 78 из 91 страны. Конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в Бюргенштоке, Швейцария.
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Мурадов добавил, что встреча в Швейцарии стала «примитивной антироссийской манифестацией» украинской стороны. По его словам, представители незападных стран чувствовали себя чужаками.
Мероприятие даже не приблизилось к рассмотрению причин и сути конфликта Запада с Россией», – отметил он.
Итоговую коммюнике саммита по Украине поддержали 78 из 91 страны. Конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в Бюргенштоке, Швейцария.
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Александр Климов