В России отреагировали на информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками Москвы

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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что информацию о том, что снаряды ВСУ отправляют некоторые союзники России, нужно проверить, приводит его слова «Лента.ру».
При этом какие именно страны сотрудничают с Украиной не сообщалось. Журналисты американского издания отметили, что точно не идёт речь об африканских странах, которые отвергли подобное предложение от США.
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Анастасия Хохлова