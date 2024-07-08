В России отреагировали на мирные инициативы Орбана

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Премьер Венгрии Виктор Орбан хочет убедиться в позиции Китая по конфликту России и Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
Во время своего визита Орбан лично убедился в мирных инициативах КНР по конфликту на Украине. Си Цзиньпин в свою очередь поблагодарил коллегу за участие в этом вопросе и призвал не усугублять боевые действия между воюющими странами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очень признателен Виктору Орбану за попытку разобраться в сути российско-украинских противоречий. До визита в Москву 5 июля двумя днями ранее он посетил Киев.
Читайте также
«Далеки от радужных»: Какие собственные цели переговоров с лидерами стран преследует Орбан
Орбан: КРН является ключевой страной в решении конфликта на Украине
МИД КНР сообщил, о чём будут говорить Си Цзиньпин и Орбан
Олег Дикий