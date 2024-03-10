В России отреагировали на подготовку США ответа на ядерный удар по Украине

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Подготовка США к ответу на ядерный удар России по Украине не понятна. Таким мнением с изданием «Лента.ру» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он также сообщил, что российские ядерные силы находятся в боевой готовности, так как от западных союзников Украины и США можно ожидать чего угодно.
Швыткин уверен, что подобными заявлениями США пытаются оправдать подготовку своих ядерных снарядов или даже превентивный удар по России.
Прежде сообщалось, что в США предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Швыткин уверен, что подобными заявлениями США пытаются оправдать подготовку своих ядерных снарядов или даже превентивный удар по России.
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Анастасия Хохлова