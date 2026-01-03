В России отреагировали на удары США по столице Венесуэлы
Захарова: МИД России в ближайшее время сделает заявление по Венесуэле
Министерство иностранных дел России в ближайшее время выскажется об обстановке в Каракасе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Дипломат назвала удары США по объектам внутри Венесуэлы «агрессией».
«В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы», — передает ее слова ТАСС.Напомним, ночью 3 января в Каракасе прогремели по меньшей мере семь взрывов. Очевидцы сообщили о сработавшем сигнале тревоги и американских десантных вертолетах в небе. В ответ ВВС Венесуэлы подняли в воздух истребители Су-30МКВ для перехвата.