В России отреагировали на удары США по столице Венесуэлы

03 января 2026, 11:37

Захарова: МИД России в ближайшее время сделает заявление по Венесуэле

Фото: iStock/macky_ch

Министерство иностранных дел России в ближайшее время выскажется об обстановке в Каракасе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.





Дипломат назвала удары США по объектам внутри Венесуэлы «агрессией».

«В ближайшее время МИД сделает заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы», — передает ее слова ТАСС.