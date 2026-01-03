Раскрыта реакция Белого дома на взрывы в Каракасе

03 января 2026, 11:14

NYT: Белый дом отказался комментировать взрывы в Каракасе

Фото: iStock/rarrarorro

Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом пишет газета The New York Times.





При этом представитель Пентагона переадресовал все вопросы по этой теме в администрацию президента США Дональда Трампа.

«Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе», — говорится в статье.