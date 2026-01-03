Достижения.рф

Раскрыта реакция Белого дома на взрывы в Каракасе

NYT: Белый дом отказался комментировать взрывы в Каракасе
Фото: iStock/rarrarorro

Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом пишет газета The New York Times.



При этом представитель Пентагона переадресовал все вопросы по этой теме в администрацию президента США Дональда Трампа.

«Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе», — говорится в статье.
Ранее корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс заявила, что приказ об атаке на Венесуэлу отдал лично американский лидер. По ее словам, он поручил нанести удары по военным объектам страны.
Лидия Пономарева

