Раскрыта реакция Белого дома на взрывы в Каракасе
NYT: Белый дом отказался комментировать взрывы в Каракасе
Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом пишет газета The New York Times.
При этом представитель Пентагона переадресовал все вопросы по этой теме в администрацию президента США Дональда Трампа.
«Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе», — говорится в статье.Ранее корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс заявила, что приказ об атаке на Венесуэлу отдал лично американский лидер. По ее словам, он поручил нанести удары по военным объектам страны.