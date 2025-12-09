Трамп призвал к проведению выборов в Украине

09 декабря 2025, 14:55

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести выборы. По его словам, украинский народ должен иметь возможность выбрать руководство, несмотря на продолжающиеся боевые действия.