Трамп призвал к проведению выборов в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести выборы. По его словам, украинский народ должен иметь возможность выбрать руководство, несмотря на продолжающиеся боевые действия.
К тому же в интервью изданию Politico Трамп охарактеризовал Европу как «разлагающуюся» группу стран с «слабыми» лидерами. Он отметил, что европейские государства мало делают для прекращения конфликта, хотя регулярно об этом заявляют.
Американский президент добавил, что Россия находится в более выгодном положении для переговоров, чем Украина. Трамп подчеркнул, что длительное отсутствие выборов в стране подрывает демократические принципы, и выразил сомнение в том, кто победит на будущих выборах, но уверен, что они необходимы.
