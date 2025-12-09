Названы знаковые события, которые могут развернуться на Западе зимой
Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что зима может усилить внутреннюю борьбу на Западе. По его мнению, администрация Дональда Трампа способна спровоцировать новый скандал в ЕС, чтобы повлиять на урегулирование украинского конфликта.
В беседе с «NEWS.ru» Дробницкий отметил, что США станут использовать несистемные методы — например, организуют коррупционный скандал или обнародуют компромат. Эксперт пояснил, что прямое давление на политический истеблишмент не работает, поэтому Вашингтон будет искать обходные пути.
Политолог отметил, что старый скандал забыт, а для нового давления Соединённые Штаты Америки могут использовать тему финансирования Колледжа Европы. Эту информацию замалчивают, но её попытаются поднять.
«Я думаю, что как раз на этом несистемном поле основные подвижки и будут. В целом, я думаю, что январь и февраль будет горячим временем для внутреннего противостояния на Западе», — заявил эксперт.Ранее в Европе рассказали о «самоубийственной» ошибке Украины.