09 декабря 2025, 14:49

Политолог Дробницкий: зима будет жарким временем для внутренней борьбы на Западе

Фото: Istock/sinonimas

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что зима может усилить внутреннюю борьбу на Западе. По его мнению, администрация Дональда Трампа способна спровоцировать новый скандал в ЕС, чтобы повлиять на урегулирование украинского конфликта.





В беседе с «NEWS.ru» Дробницкий отметил, что США станут использовать несистемные методы — например, организуют коррупционный скандал или обнародуют компромат. Эксперт пояснил, что прямое давление на политический истеблишмент не работает, поэтому Вашингтон будет искать обходные пути.



Политолог отметил, что старый скандал забыт, а для нового давления Соединённые Штаты Америки могут использовать тему финансирования Колледжа Европы. Эту информацию замалчивают, но её попытаются поднять.

«Я думаю, что как раз на этом несистемном поле основные подвижки и будут. В целом, я думаю, что январь и февраль будет горячим временем для внутреннего противостояния на Западе», — заявил эксперт.

