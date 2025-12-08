08 декабря 2025, 18:58

Independent: Макрон заявил о «картах на руках» у ЕС в вопросе Украины

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

У европейских лидеров есть козыри в рукаве в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает издание Independent.





Французский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров наблюдаются определённые положительные тенденции.





«У нас много карт на руках», — сказал он.