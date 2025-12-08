Макрон заявил о «картах на руках» у ЕС в вопросе Украины
Independent: Макрон заявил о «картах на руках» у ЕС в вопросе Украины
У европейских лидеров есть козыри в рукаве в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает издание Independent.
Французский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров наблюдаются определённые положительные тенденции.
«У нас много карт на руках», — сказал он.
Макрон заявил, что в понедельник, 8 декабря, он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут продолжать координацию в Лондоне после недавних переговоров Киева и США по урегулированию конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.