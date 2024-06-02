В России оценили отказ Саудовской Аравии от участия в саммите по Украине

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Отказ Саудовской Аравии от участия в саммите по Украине в Швейцарии выглядит разумным для России. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».
Ранее в этот день агентство DPA сообщило, что Саудовская Аравия не примет участие в мирной конференции, поскольку на ней не будут присутствовать представители России. Власти страны официально не комментировали данное сообщение.
Сенатор назвал решение властей Саудовской Аравии разумным, поскольку конфликт ведётся между двумя государствами, между Россией и Украиной, а значит они обе должны присутствовать на этом саммите.
Джабаров назвал смешным обсуждение мирных инициатив без участия одной из сторон конфликта.
Кроме того, он выразил надежду на то, что пример Саудовской Аравии сподвигнет и другие страны отказаться от участия в этом саммите.
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Сенатор назвал решение властей Саудовской Аравии разумным, поскольку конфликт ведётся между двумя государствами, между Россией и Украиной, а значит они обе должны присутствовать на этом саммите.
Джабаров назвал смешным обсуждение мирных инициатив без участия одной из сторон конфликта.
Кроме того, он выразил надежду на то, что пример Саудовской Аравии сподвигнет и другие страны отказаться от участия в этом саммите.
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Анастасия Чинкова