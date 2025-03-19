В России оценили перспективу возвращения в G8

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Россия не стремится вернуться в состав «Большой восьмёрки» (G8), поскольку и так состоит в большом числе международных организаций. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает Channel 4.
Он подчеркнул, что Россия, несмотря на множество наложенных на нее санкций, не изолирована от мира и все еще является участником многих крупных международных организаций.
Ранее глава российского государства Владимир Путин поинтересовался, почему «Группу семи» (G7) называют «Большой семеркой», если ее «не видно на карте».
До этого Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что исключение РФ из «Большой восьмерки» было большой ошибкой.
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Ранее глава российского государства Владимир Путин поинтересовался, почему «Группу семи» (G7) называют «Большой семеркой», если ее «не видно на карте».
До этого Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что исключение РФ из «Большой восьмерки» было большой ошибкой.
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Екатерина Коршунова